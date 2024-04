Simona Ventura ha condotto la puntata di Citofonare Rai 2, andata in onda questa mattina, con una paralisi del nervo facciale, conosciuta anche come paralisi di Bell. La stessa conduttrice, nel corso della puntata, ha tranquillizzato gli spettatori circa le sue condizioni di salute.

Rivolgendosi al regista del programma, Sergio Spanu, che fino a quel momento aveva evitato di inquadrare troppo da vicino la conduttrice, Simona Ventura gli ha dato il via libera, spiegando anche nel dettaglio ciò che le è accaduto:

Sergio, ti tolgo dall’impaccio, mi puoi anche riprendere a piano americano. Devi sapere (rivolgendosi a Paola Perego, ndr), non sono nel periodo mummificato! Da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando.

Paola Perego l’ha successivamente rassicurata: “Ma sei bella lo stesso! Questa è la cosa importante!”.

Anche sui social, la paresi che ha colpito il volto di Simona Ventura non è passata inosservata, a causa di un breve video che la conduttrice ha postato prima dell’inizio della puntata. La Ventura, successivamente, ha condiviso il sopraccitato spezzone di programma nelle sue stories di Instagram e su X:

Ragazzi, succede: l’importante è che è assolutamente transitorio! Mai mollare…

Auguri, ovviamente, di una pronta guarigione a Simona Ventura.

Citofonare Rai 2 confermato per la prossima stagione

Noi di TvBlog, recentemente, abbiamo pubblicato un retroscena riguardante il programma di Rai 2, condotto da Simona Ventura e Paola Perego, in onda ogni domenica mattina alle ore 11:15.

Citofonare Rai 2, infatti, è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva. Per il programma, in onda da settembre 2021, sarebbe, quindi, la quarta edizione.

Per le due conduttrici, inoltre, si starebbe studiando anche un nuovo programma destinato alla prima serata, non una versione serale di Citofonare Rai 2 ma un programma che ne riprenda il clima gioviale e leggero in un format originale.