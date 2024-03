“Ne stiamo parlando con la Rai. Bisogna ricalibrarlo ai tempi di oggi, era un programma molto costoso“. Così Simona Ventura ha risposto a Pierluigi Diaco quando il conduttore di BellaMa’ le ha chiesto se tornerà una nuova edizione di Music Farm: “Sarebbe bello, lo dicono tutti. Con l’Azienda ne stiamo parlando“.

Al termine dell’intervista di cui è stata protagonista insieme al compagno e futuro marito Giovanni Terzi, Simona Ventura non ha smentito la possibilità che nella prossima stagione torni a presidiare la prima serata di Rai2. Infatti, quando Diaco ha detto: “La trovate ogni domenica mattina con Paola Perego a Citofonare Rai2, ma, secondo me, magari, non lo so, non so se con Music Farm o con un altro progetto, se tutto gira come deve girare, ve la ritroverete in prima serata in autunno-inverno!“, lei ha risposto: “Se lo dici tu… Che ne sai?! Ci sono voci? Mah, noi non diciamo niente. Speriamo“.

Music Farm, le precedenti edizioni su Rai2

Music Farm è andato in onda su Rai3 per tre stagioni. La prima, condotta da Amadeus con Rosita Celentano e Gene Gnocchi, è stata proposta a partire da aprile 2004 (Riccardo Fogli vincitore). L’anno seguente il programma è passato nelle mani di Simona Ventura con inviato Ivan Cattaneo, ex concorrente della edizione precedente, dall’11 marzo 2005 (Dolcenera vincitrice). L’ultima serie è datata 2006, con SuperSimo al timone e Max Novaresi inviato (Pago vincitore).

Music Farm non è più tornato in onda, ma…

Tra il 2019 e il 2020 il ritorno in tv di Music Farm sembrava praticamente fatto. Alla fine però il progetto saltò. Le nuove puntate del programma sarebbero dovute andare in onda sulle reti Mediaset con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Pochi mesi dopo, come raccontato da TvBlog, iniziarono a circolare ulteriori voci rispetto al futuro in Rai del format. Ora, forse, ci siamo.