“Ritocchini? Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta! C’è stato un momento in cui non mi riconoscevo più: due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”. “Troppa ingerenza politica in Rai, a Mediaset non è così. Se fossi nata uomo sarei direttore generale a viale Mazzini“. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Simona Ventura a Belve nel giugno del 2018. All’epoca il programma di Francesca Fagnani andava in onda in seconda serata su Nove. A distanza di sei anni la storia si ripete.

TvBlog, infatti, è in grado di anticipare che SuperSimo sarà tra le ospiti della nuova edizione della trasmissione che tornerà in onda ad aprile 2024 in prima serata su Rai2.

Simona Ventura, nel frattempo rientrata sulla tv pubblica dove conduce da ormai tre stagioni Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego (in autunno le due hanno partecipato anche a Ballando con le stelle) si sottoporrà alle graffianti domande della Fagnani che in questi giorni sta continuando a registrare a Roma i nuovi appuntamenti di Belve, la cui produzione è affidata a Fremantle. L’ex conduttrice dell’Isola dei famosi è tra gli ospiti ‘fissi’ del Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove.

Simona Ventura e non solo: Belve, gli altri ospiti della nuova edizione

Nel nuovo ciclo di Belve, al via martedì 2 aprile 2024, saranno ospiti, come anticipato da TvBlog, Fedez, Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni. Saranno presenti anche Antonella Clerici e Marcella Bella (rivelati da Dagospia), gli attori Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio (Biccy) e la showgirl ex gieffina Francesca Cipriani (il sito di Davide Maggio).