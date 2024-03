Arriva un ospite dal mondo della politica nel nuovo ciclo di Belve in arrivo su Rai2 il prossimo mese di aprile. L’appuntamento è già fissato a partire da martedì 2 aprile nel prime time della seconda rete del servizio pubblico, subito dopo il “Prima di domani” di Rai2 (in termini di ascolti) ovvero Tg2 Post. Due “traini” questi che obbligano i programmi che seguono a delle “risalite” che manco Battisti e Mogol nel loro brano ” Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi” si sarebbero immaginati.

Fedez a Belve

Francesca Fagnani ed il suo team stanno già lavorando alacremente per confezionare questi cinque nuovi appuntamenti con il programma più “graffiante” della tv italiana. Già vi abbiamo dato conto da queste parti dell’arrivo di Fedez fra le vittime della Fagnani. una vittima che sarà “cucinata” dalla giornalista romana non alla prima, ma probabilmente alla seconda puntata del programma. Trasmissione questa realizzata con l’amabile collaborazione della Fremantle di messere Tombolini Marco.

Matteo Salvini a Belve

Si annuncia poi un ospite certamente non privo di appeal mediatico, sia per chi lo ama, sia per chi non lo ama, proveniente dal mondo politico. Precisamente dalla compagine governativa. Ci riferiamo al segretario politico della Lega Matteo Salvini. A due mesi dalle elezioni europee e subito dopo alcuni test regionali, Matteo Salvini discuterà con Francesca Fagnani dei temi di attualità, con un occhio certamente a quello che accadrà dopo il 9 giugno.

L’intervista di Francesca Fagnani al segretario della Lega

Le elezioni europee infatti saranno una specie di “tagliando” per i partiti dell’attuale compagine governativa. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in quell’occasione misureranno in qualche modo il loro valore politico e tutto ciò poi si potrà riverberare sulle decisioni che il governo dovrà prendere nelle settimane post elezioni europee. Certamente una di queste sarà il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai, territorio da sempre questo molto sensibile per i partiti politici. Al netto delle intenzioni delle opposizioni che si sono avvicendate in questi anni, o dovremmo dire decenni, che chiedono sempre un’uscita dei partiti dalla televisione pubblica. Cosa che puntualmente non avviene, perchè le medesime poi ci vanno al governo ed il punto di vista cambia radicalmente.

Ma al netto di tutto, oggi vi possiamo dire che fra gli ospiti della nuova serie di Belve, programma che la Rai vuole tenersi stretto anche per la prossima stagione tv, ci dovrebbe essere Matteo Salvini, probabilmente già alla prima emissione del prossimo 2 aprile 2024. La registrazione dell’intervista avverrà naturalmente a ridosso della messa in onda.