Sarà un aprile con le domande puntute di Belve nel martedì sera di Rai2 quello che ci apprestiamo a vivere. Già perchè dopo il successo delle passate edizioni, proprio sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, torna in onda in prime time il popolare programma di tutte interviste. La trasmissione diretta e condotta da Francesca Fagnani torna in onda nella prima serata di Rai2 con un ciclo nuovissimo carico di ospiti e domande pronte ad incuriosire ed intrattenere il pubblico per tutti i martedì di aprile.

Belve 2024 su Rai2, quando inizia

La data di partenza di questo nuovo ciclo di Belve sarà martedì 2 aprile 2024. Dopo la Pasqua dunque ed il relativo lunedì dell’Angelo, Francesca Fagnani tornerà a vestire i panni di una Belva, magari angelica, nel prime time della seconda rete.

Belve, il suo futuro e la volontà della Rai

Saranno dunque cinque le puntate previste di questo nuovo ciclo di Belve, esattamente come cinque sono i martedì messi in calendario per aprile dall’anno in corso. Martedì 30 aprile 2024, ultimo giorno del mese, sarà anche la data dell’ultima puntata di questo ciclo di Belve che per qualcuno, potrebbe essere anche l’ultimo in Rai prima di un trasloco su altra rete. Magari la stessa che lo ha battezzato nel piccolo schermo italico. Dalle notizie in nostro possesso però la Rai è comunque intenzionata a confermare Belve e Francesca Fagnani anche per la prossima stagione, ma come è noto per fare un matrimonio, occorre essere in due.

Fedez nel nuovo ciclo di Belve

Di certo queste cinque nuove emissioni di Belve saranno cariche di nuovi ospiti pronti a dare un immagine di se diversa da quella mostrata nelle precedenti, più o meno tradizionali interviste, che li hanno visti protagonisti. Tutto questo grazie all’abile cura con cui le confeziona Francesca Fagnani, in uno stile che ormai appartiene solo a lei. Ed a proposito di ospiti, chissà che in questa serie possa arrivare Fedez. Secondo quanto ci risulta egli non sarà però fra i protagonisti della puntata di apertura del programma. Dunque Fedez ci sarà, ma non da subito.

D’altronde ora Fedez ha fatto pace con la Rai e di certo di cose ne ha da raccontare dopo tutto quello che è successo nel mondo che lo circonda, in primis la crisi con la moglie Chiara Ferragni. Al netto di tutto l’appuntamento è con il nuovo ciclo di Belve, diretto e condotto da Francesca Fagnani, a partire da martedì 2 aprile 2024 in prime time su Rai2 per cinque settimane.