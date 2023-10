La notizia è stata lanciata dal blog di Davide Maggio qualche giorno fa. Un’annuncio che ha fatto certamente scalpore nel mondo della tv. Fedez ospite di una puntata di Belve. Un personaggio sempre molto divisivo che crea movimento e discussioni, sopratutto nel mondo del web. Un colpaccio per Francesca Fagnani. Poi nelle scorse ore è successo quello è successo, Federico Leonardo Lucia ha avuto un importante problema di salute che lo vedrà costretto ad una convalescenza non velocissima. I suoi impegni lavorativi sono naturalmente passati tutti in secondo piano, a partire dalla sua partecipazione ad X Factor le cui prossime puntate sono per altro già registrate. Programma questo che lo vede ancora una volta impegnato come giurato insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Per fortuna le sue condizioni di salute, come da lui stesso detto sui social, sono ora migliorate ed è in via di guarigione. Un grande in bocca al lupo a lui da parte di TvBlog. In secondo piano è passata ovviamente anche la sua ospitata a Belve. Questione questa che però merita una puntata della nostra rubrica di retroscena. Secondo le informazioni in nostro possesso infatti la Rai, appena saputo dell’intenzione del team del programma di Francesca Fagnani, di invitare Fedez, avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione ad un programma della tv pubblica.

Fedez ed il perchè del no della Rai

La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato. Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. Il riferimento è alla pubblicazione di Fedez della telefonata intercorsa fra lui e la vice direttrice di Rai3 Ilaria Capitani. Pubblicazione che, secondo l’allora direttore di Rai3 Franco Di Mare, sarebbe stata manipolata dallo stesso Fedez. Per questo Fedez ha poi querelato Di Mare che su citazione diretta in giudizio sarà processato il prossimo 12 dicembre a Roma.

I vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo. In particolare rispetto alla performance del rapper milanese nella seconda serata, esibizione che costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi a nome della televisione pubblica. Poi l’indisposizione di Fedez ha di fatto eliminato il “problema” di una sua ospitata a Belve.