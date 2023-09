Pronti a trovare la nuova stella della musica italiana? È questo l’obiettivo di X Factor 2023, diciassettesima edizione del talent show di Sky che torna quest’autunno per proporre al pubblico un viaggio tra i nuovi aspiranti astri nascenti del mondo pop nostrano. Format straniero, X Factor ha debuttato su Raidue, per poi spostarsi (un po’ a sorpresa) sulla pay tv, dove si trova dal 2011. Nel frattempo, numerosi i cambiamenti sul fronte dei giudici e dei conduttori. Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan sono seduti dietro il tavolo dei giudici ed a capo dei quattro team che concorrono alla vittoria finale, mentre Francesca Michielin è stata confermata alla conduzione dopo l’ottima prova dell’anno scorso. Insomma, non ci resta che scoprire chi ha il fattore X: proseguite nella lettura!

Quando inizia X Factor 2023

La nuova edizione, la numero 17, comincia giovedì 14 settembre 2023, con le Audizioni. I Live Show, invece, prendono il via il 26 ottobre, alle 21:15, sempre su Sky Uno ed in streaming su NOW.

X Factor, come funziona

Il talent show va alla ricerca della nuova star della musica italiana: in passato ha lanciato artisti come i Maneskin, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Noemi e la stessa Francesca Michelin. Dopo una fase di Audizioni, in cui i giudici ascoltano i candidati e decidono se farli passare alla fase successiva, è il momento dei Bootcamp, durante cui avviene una prima scrematura dei concorrenti. Con le Home Visit, invece, si va a scoprire da chi saranno formati i team dei vari giudici. Infine, nei Live Show i concorrenti si esibiscono in diretta: ogni puntata uno di loro viene eliminato, fino ala finale, in cui viene decretato il vincitore o la vincitrice.

Le novità di X Factor 2023

La novità principale di questa edizione riguarda i Bootcamp: per la prima volta nella storia di X Factor, infatti, i giudici scelgono in prima persona i dodici artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette loro di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band.

I giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in quattro gruppi da dodici con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare tre concorrenti alla

volta da ognuno dei quattro gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Chi sono i giudici di X Factor 2023

La giuria dell’edizione 2023 di X Factor vede numerose conferme ed un ritorno clamoroso: tornano, dall’edizione scorsa, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, mentre torna dopo nove anni Morgan, che ha preso parte al programma dal 2008 al 2014, vincendo cinque edizioni. Un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte.

Il ritorno di Morgan ha suscitato un po’ di perplessità, dal momento che il cantautore in passato si è espresso in modo non proprio positivo verso il programma. La sua posizione è stata a rischio anche durante l’estate a causa di alcune espressioni offensive a cui si è lasciato andare durante un concerto nei confronti del pubblico. Morgan si è poi scusato e Sky ha deciso di confermarlo anche ai Live Show.

X Factor 2023, la conduttrice

La conduttrice di questa edizione è Francesca Michielin, confermata alla guida dopo il debutto dell’anno scorso. Nata a Bassano del Grappa nel 1995, Michielin è stata vincitrice della quinta edizione di X Factor. Ha partecipato da concorrente a due Festival di Sanremo, quelli del 2016 e del 2021 (quest’ultimo con Fedez). Nel 2016 ha preso parte all’Eurovision Song Contest, con “Nessun grado di separazione”, classificandosi sedicesima. X Factor non è la sua prima esperienza da conduttrice: nel 2022 ha presentato anche Effetto Terra, su Sky Nature.

Scopriamo le date delle varie fasi di X Factor 2023:

Audizioni: 14, 21 e 28 settembre;

14, 21 e 28 settembre; Bootcamp: 5 e 12 ottobre;

5 e 12 ottobre; Home Visit: 19 ottobre;

19 ottobre; Live Show: dal 26 ottobre.

X Factor 2023, casting

Ovviamente, i casting di questa edizione sono chiusi: le Audizioni sono state registrate in estate all’Allianz Cloud di Milano, di fronte a 9 mila spettatori, di fatto diventati il “quinto giudice” dell’edizione.

Dove vedere le Audizioni di X Factor 2023?

Le Audizioni del programma si possono vedere sia su Sky Uno che su NOW ogni giovedì, dal 14 al 28 settembre. Su Tv8 (e quindi in chiaro), si potranno vedere in differita il mercoledì, dal 20 settembre al 4 ottobre, in prima serata.

X Factor 2023, dove vederlo?

Per seguire il programma in diretta, ci si può sintonizzare su Sky Uno il giovedì dal 14 settembre. In streaming, invece, si può vedere su Sky Go (se siete abbonati Sky) oppure su NOW: su entrambe le piattaforme si possono anche recuperare le puntate precedenti.

X Factor 2023 su Tv8

Se non siete abbonati a Sky o a NOW, potete vedere X Factor 2023 in chiaro su TV8, ma in ritardo di sei giorni rispetto alla prima tv. Le puntate, infatti, su TV8 vanno in onda il mercoledì sera, a partire dal 20 settembre.

Partecipare come pubblico ai Live di X Factor 2023

Anche i Live Show di X Factor 2023 vedono la presenza del pubblico in studio. Per partecipare, bisogna scrivere a pubblicoxf2023@fremantle.com.

X Factor 2023, vincitore

Per sapere chi ha vinto X Factor 2023 bisogna aspettare la finale in onda a dicembre in simulcast su Sky Uno e Tv8 ed in streaming su NOW.