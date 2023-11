Nel corso del daily di X Factor 2023 di mercoledì gli Astromare sono diventati ufficialmente parte del team di Ambra Angiolini.

Naturalmente questo è avvenuto a seguito del licenziamento del loro giudice Morgan, che ha ricevuto il benservito da parte di Sky per aver litigato praticamente con tutti, dalla conduttrice Francesca Michelin ai suoi tre colleghi di bancone Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez.

Se alla presentatrice il Castoldi aveva detto “Ti aspetta Ivan Graziani di là” in riferimento alla gaffe con Colapesce, l’artista ha dato anche del venduto a Dargen D’Amico e del depresso a Fedez, riuscendo anche a mandare al diavolo Ambra Angiolini.

E sarà proprio l’attrice ad occuparsi degli Astromare, il duo composto da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato, entrato al ripescaggio nel corso del secondo live. Nella giornata di ieri si era detto che sarebbe stata la direzione musicale a prendersene cura, ma evidentemente questa decisione non sarà apparsa subito saggia. Infatti in caso di ballottaggio ci sarebbe stato il rischio che ogni giudice potesse votare per l’eliminazione.

Intanto torniamo a parlare di musica, visto che si tratta pur sempre del focus del talent show. Nel corso del quinto live, avremo una manche tradizionale e una manche dedicata a Max Pezzali, che sarà l’ospite della serata.

X FACTOR 2023, LE ASSEGNAZIONI DEL QUINTO LIVE

SQUADRA AMBRA

Angelica – Lover, Please stay, cover Nothing But Thieves

Come mai, cover Max Pezzali

Matteo Alieno – Costruire, cover Niccolò Fabi

Con un deca, cover Max Pezzali

Astromare – Chi fermerà la musica – Pooh

La regola dell’amico, cover Max Pezzali

SQUADRA FEDEZ

Maria Tomba – Lady Marmalade, cover LaBelle

Sei un mito, cover Max Pezzali

Sarafine – Riturnella, brano della tradizione popolare

Hanno ucciso l’Uomo Ragno, cover Max Pezzali

SQUADRA DARGEN

Il Solito Dandy – Un’emozione da poco, cover Anna Oxa

Finalmente tu, cover Max Pezzali

Settembre – Crazy/Je so’ pazzo, cover Gnarls Barkley/Pino Daniele

Gli anni, cover Max Pezzali

Stunt Pilots – Ain’t no sunshine, cover Bill Withers

Nessun rimpianto, Max Pezzali