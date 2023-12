X Factor 2023: Sarafine è la vincitrice

L’edizione 2023 di X Factor, il talent show di Sky (stasera andato in onda in diretta anche su TV8) giunto alla diciassettesima edizione, è stata vinta da Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, cantautrice e produttrice della squadra di Fedez.

Il vincitore di quest’edizione è stato svelato dalla conduttrice Francesca Michielin, dopo tre manche, attraverso una classifica: Maria Tomba si è classificata al quarto posto, Il Solito Dandy ha conquistato la terza posizione mentre gli Stunt Pilots si sono piazzati al secondo posto.

Per Fedez, si tratta della seconda vittoria ottenuta in sette edizioni, nove anni dopo la vittoria alla prima edizione ottenuta con Lorenzo Fragola.

Com’è avvenuto l’anno scorso, la finale di X Factor di quest’anno non ha visto eliminazioni nel corso della serata, con i quattro finalisti che si sono esibiti in tutte e tre le manche.

Sarafine, 34enne di origini calabresi, nel corso della prima manche dedicata alle cover presentate durante i Live Show, ha riproposto Tutto il resto è noia, L’amour est un oiseau rebelle e Get Up Stand Up. Nella seconda manche dedicata ai duetti, la cantante si esibita con gli Ofenbach e con la canzone Overdrive. Nella terza e ultima manche, invece, abbiamo ascoltato il suo particolare inedito dal titolo Malati di gioia.

