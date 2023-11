Morgan tornerà a X Factor 2023 in occasione della finale di giovedì 7 dicembre, come ipotizzato da Fiorello a Viva Rai2, che aveva anche raccontato di una spaccatura interna, con la società di produzione Fremantle favorevole al rientro del giudice e Sky fortemente contraria? Lo abbiamo chiesto direttamente al cantautore, escluso ormai da dieci giorni dal talent di Sky e Fremantle.

Ecco la sua risposta: “Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti. Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico peer ragazzi. Ho detto loro che accettavo solo se mi permettevano di fare un lavoro serio musicalmente, sia didattico che culturalmente valido. Quella era la mia condizione: io vengo anche, ma voi mi promettete che non interferite sulla musica e mi lasciate libero di creare un ambiente di formazione. Una volta però entrato mi sono accorto che non solo non c’era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c’era l’intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi“.

Morgan: “Il pubblico è dalla mia parte”

Morgan, che, anche di fronte alla nostra insistenza, evidentemente non ha voluto rispondere nel merito della domanda, ha aggiunto: “A me non frega niente delle loro baggianate su che cosa sarebbe televisivo e su che cosa vorrebbe la gente, perché sono caz*ate smentite puntualmente dal fatto che il pubblico ne ha piene le palle di vuoto cosmico, e che le cose belle vincono a mani basse. Leggere i social per capire il pubblico cosa pensa di tutta questa manovra indecente: mi sono messo a guardare xfactor solo perché sei tornato tu, gli altri sono noiosi e di livello totalmente inferiore, ti hanno trattato male, ora non mi interessa più. Questa è la realtà, e lo sapete tutti benissimo“.

Morgan non tornerà a X Factor 2023

Stando a quanto risulta a TvBlog, in effetti quella di Fiorello non era boutade ma una ipotesi reale. Sempre in base alle nostre informazioni, il ritorno di Morgan (la cui retribuzione non sarebbe stata interrotta), comunque, alla fine, in questa edizione, non ci sarà, essendo svanita qualsiasi tipo di interlocuzione tra le parti.