Si starebbe cercando di trovare la chive giusta per un clamoroso ritorno di Morgan ad X Factor. Vediamo come starebbero le cose

E’ stato uno dei casi più dibattuti fra i media che si occupano di televisione negli ultimi tempi. Il riferimento è al licenziamento di Morgan da X Factor. Dopo le sue affermazioni e tutto quanto le ha circondate durante la diretta di una puntata dello spettacolo musicale di Sky Uno e a margine di essa, la direzione della rete e la società di produzione Fremantle hanno deciso di allontanare il cantautore milanese dal programma. Ecco che nell’ultima puntata del talent show i giurati sono rimasti in tre, come i somari e briganti della celebre canzone di Domenico Modugno: Ambra, Dargen D’Amico e Fedez.

Clamoroso ritorno di Morgan ad X Factor?

La conduttrice del programma Francesca Michielin ha spiegato in apertura di trasmissione che la querelle verrà poi discussa nelle sedi appropriate. Ma secondo quanto ci risulta, forse il tutto si potrebbe ricomporre in casa. Almeno qualcuno ci starebbe pensando. Perchè come dice un vecchio detto: i panni sporchi vanno lavati in famiglia. Ecco dunque che nel corso delle prossime puntate di X Factor ci potrebbe essere il clamoroso ritorno di Morgan.

Pare infatti, secondo quanto ci risulta, che qualcuno vicino al programma starebbe lavorando a questa ipotesi. Almeno nelle intenzioni. Si starebbe cercando la chiave giusta al fine. Per altro proprio stamattina pure Fiorello nel suo varietà ha lanciato il sasso nello stagno. Ha lasciato intendere che Morgan potrebbe tornare ad X Factor per la finale.

Naturalmente sarebbe impossibile che lui tornasse per riprendere il suo posto in giuria. Ma il suo ritorno potrebbe essere legato ad una situazione, o forse ad un “mea culpa” teatrale, come lui stesso spesso già ha abituato, che faccia mettere una specie di pietra sopra a tutte le polemiche scaturite nelle ultime settimane. Insomma una specie di camminata “morganiana” sul Gòlgota che nel caso specifico porterebbe al teatro milanese dove si realizzano i live di X Factor. Il tutto a pochi giorni dal Santo Natale.

Morgan dunque che in qualche modo rinneghi se stesso, come già fece qualcuno che il Gòlgota lo percorse veramente qualche millennio fa, in un colpo da teatro per altro congenialissimo al suo singolarissimo e specialissimo personaggio. Proprio qualche giorno prima del compleanno del suo illustre predecessore.

Fra parentesi vi segnaliamo che nella puntata di giovedì 30 novembre saranno ospiti del talent Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Maurizio Lastrico per promuovere Non ci resta che il crimine-La serie, in uscita il giorno dopo su Sky.