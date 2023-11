Non ci resta che il crimine – La serie, la conferenza stampa in liveblogging

A dicembre, Sky Italia proporrà ai suoi abbonati un viaggio nel tempo e tra le risate: dopo tre film al cinema, infatti, Non ci resta che il crimine diventa una serie tv in onda da venerdì 1° dicembre 2023, la cui presentazione si tiene oggi, lunedì 27 novembre, alle 12:30 e che TvBlog, ovviamente, segue in liveblogging.

Il The Space Cinema Moderno di Roma ospita cast artistico e creativo di questa nuova produzione Sky Original, prodotta da Sky Studios e da Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film e che riporta il pubblico nel mezzo delle avventure dei protagonisti già visti nella trilogia cinematografica tra il 2019 e il 2022.

Per quanto riguarda il cast, quindi, ritroviamo Marco Giallini (Moreno), Gian Marco Tognazzi (Giuseppe), Giampaolo Morelli (Claudio) e Massimiliano Bruno (Gianfranco), affiancati da nuovi, come Maurizio Lastrico, nei panni del nuovo personaggio di Duccio.

Sul fronte tecnico, Bruno si conferma regista anche della serie (aveva diretto tutti e tre i film), affiancato da Alessio Maria Federici. Massimiliano Bruno (head writer), Andrea Bassi e Gianluca Bernardini hanno firmato il soggetto di serie e le sceneggiature, queste ultime con Herbert Simone Paragnani.

La serie tv riporta i tre protagonisti indietro nel tempo, nel 1970, per permettere a Giuseppe di trovare la sua madre biologica. Ma con l’avvertimento di Gianfranco: se si cambia il passato, si cambia anche il presente. Ecco che, allora, questo viaggio nel tempo avrà ripercussioni non indifferenti, che il gruppo dovrà affrontare senza combinare ulteriori guai. In tutto, gli episodi di Non ci resta che il crimine-La serie sono sei, in onda per tre settimane su Sky Serie ed in streaming su NOW.