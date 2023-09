X Factor 2023 è pronto a tornare con la prima puntata dei casting a partire da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. Confermati i 4 giudici del talent show: Morgan, Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. Anche in questa edizione, si punta a scoprire la nuova popstar. Chi sarà il vincitore? In attesa che lo show abbia ufficialmente inizio, oggi si terrà la conferenza stampa di presentazione e noi di TvBlog seguiremo la diretta con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 12,30.

X Factor 2023, le fasi del programma

X Factor 2023 torna giovedì 14 settembre, in prima serata, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Una settimana dopo, al mercoledì, verrà trasmessa la puntata in chiaro su Tv8.

Il programma partirà con i consueti casting. Durante le audizioni assisteremo alle performance degli aspiranti concorrenti e ai primi giudizi da parte dei 4 giudici presenti. Per passare alla fase successive sono necessari almeno 3 sì.

In seguito, sarà il momento dei Bootcamp con le famigerate 6 sedie. Ci sarà posto solamente per 6 concorrenti e qualcuno, prima confermato, dovrà poi lasciare il posto a qualcun altro di più meritevole.

Infine le Last Call dove saranno scelti i tre concorrenti ufficiali per squadra.

In base alle anticipazioni, anche quest’anno non ci saranno più le squadre suddivise tra Over, Under e Gruppi ma ogni roster dovrà avere almeno una band tra le scelte.

X Factor 2023, la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa si parlerà delle eventuali novità di questa edizione del talent show e non mancheranno domande sulla presenza di Morgan dopo le polemiche delle ultime settimane. Il giudice è stato confermato nel programma, come rivelato per primo proprio da TvBlog.

Vi aspettiamo dalle 12 per seguire, insieme a noi, la conferenza stampa in tempo reale.

– X Factor 2023 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle

– da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW