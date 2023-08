Del personaggio Morgan tutti ormai sanno tutto. E chi non lo sa, forse fa finta di non saperlo. Sanno com’è fatto, cosa ha fatto e cosa potrebbe fare. Il suo DNA è qualcosa di evidente, sia per il pubblico che per i dirigenti tv. Tanto che lo hanno chiamato spesso, lo chiamano e lo chiameranno in televisione. Inutile dunque stupirsi del suo modus operandi, compreso l’ultimo show al Parco Archeologico di Selinunte, città questa che probabilmente mai ha avuto tanta pubblicità come in questa occasione.

Morgan a X Factor

Morgan è stato richiamato da Sky e Fremantle nella giuria di X Factor, ma perchè è stato chiamato? A fare i cattivelli forse è stato richiamato, oltre per le sue indubbie qualità artistiche, per quella sua personalità esuberante. Rivista proprio recentemente in quel di Selinunte. Personalità che per altro è stata abbondantemente e naturalmente amplificata dai media. Dunque le colpe di Morgan sono veramente solo le sue, o anche di chi in qualche modo lo “usa” ?

Domanda dalle cento pistole direbbe il buon Sandro Paternostro se fossimo nel programma “Diritto di replica“. Tant’è, sta di fatto che secondo quanto ci risulta, Morgan resterà nella giuria di X Factor 2023. Diverso il discorso della Rai. Qui il nostro eroe avrebbe potuto proporre una nuova serie di Stramorgan. Il programma che è andato in onda nella passata stagione nella seconda serata di Rai2. Va detto che in ogni caso la trasmissione non era prevista per l’autunno. Pare però che Stramorgan non sarà in onda neppure nella seconda parte della stagione tv. Staremo a vedere.

Morgan e la Rai

La Rai per altro ha già “dovuto” bloccare altri programmi per “sollevazioni popolari”. Ricordiamo la striscia di Filippo Facci ed il programma di Roberto Saviano. Ma perchè Sky non avrebbe sospeso la collaborazione con Morgan, mentre Rai lo farebbe? Forse dobbiamo tornare un po’ all’inizio di questo post e al fatto che Morgan, come direbbe il buon Diodato “fa rumore“. Essendo Sky una tv commerciale, al momento non può farne a meno. Anzi non vuole farne a meno. Il silenzio della tv satellitare è piuttosto eloquente. Interessante pure notare l’assenza -per ora- di dichiarazioni del futuro compagno di giuria Fedez. Nonostante Morgan lo abbia citato in quella famosa sera di Selinunte, di certo non per elogiarlo. Marracash, pure lui citato, invece ha voluto rispondere: “Non mi nominare mai più. Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più“.

La Rai invece che in casi come questi diventa una specie di cassa del mezzogiorno di lontana memoria, può farlo. Fare a meno di Morgan. Tutto così facile e cosi sottilmente perverso. Un po’ come certi discorsi che accompagnano le “mattate” di Morgan, che per altro si è scusato. Le scuse bastano, come sempre, quando serve. Ma quel che non basta mai è l’uragano che puntualmente le precede. Un uragano di cui si nutrono media e tv. E di cui Morgan è forse solo un’ingenuo spettatore. Meditate gente, meditate, direbbe il grande Renzo Arbore.