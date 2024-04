Sabato 27 aprile 2024 in seconda serata su Rai1 appuntamento con una nuova puntata di Ciao maschio. L’ormai popolare talk show della seconda serata del sabato proporrà al pubblico della prima rete della Rai una nuova puntata che si annuncia molto interessante. Nunzia De Girolamo sta ottenendo in questa nuova stagione di Ciao maschio un ottimo successo in termini di ascolti, portando la curva blu di Rai1 in quella fascia oraria fin verso la soglia del 15% di share. Ciao maschio risulta essere quindi è il programma nativo della seconda serata della tv generalista più visto e pronto, chi lo sa, in un futuro prossimo venturo, a raddoppiare i suoi appuntamenti settimanali.

Ciao maschio e l’ospite della terza puntata

Oppure, perché no, pronto a conquistare, cosi come accadde a Belve, insieme alla seconda serata del sabato, anche un appuntamento di prime time su Rai2. Ma questo si vedrà a tempo debito. Nel frattempo è tempo di occuparsi della puntata di sabato di Ciao maschio che propone fra i suoi ospiti un personaggio estremamente prelibato. Siamo in grado infatti di anticiparvi che l’ospite top della terza puntata del varietà di Rai1 sarà Morgan.

Morgan si confessa da Nunzia De Girolamo

Il celebre cantautore e personaggio televisivo, sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Nunzia De Girolamo, che i presenti alla registrazione assicurano essere di grande interesse. Fra rivelazioni sia sulla sua vita privata che professionale, Morgan dialetticamente si apre di fronte alla conduttrice del programma. Non solo, al termine della chiacchierata con Nunzia, Morgan proporrà per piano e voce il suo pezzo “Altrove”.

In un clima d’intimità che il programma e la sua conduttrice riescono ad instaurare con il proprio ospite, Morgan regalerà al pubblico di Ciao maschio uno spaccato inedito della propria vita. Appuntamento dunque per la terza puntata di Ciao maschio diretta e condotta da Nunzia De Girolamo con ospite Morgan a sabato sera 27 aprile 2024, subito dopo la consueta puntata de I migliori anni con Carlo Conti.