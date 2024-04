Dopo le prime tre puntate accolte molto bene dal pubblico di Rai1, con un ascolto che sabato è tornato sopra il 18% di share, I migliori anni tornerà sabato prossimo 27 aprile 2024 per una nuova puntata piena di ospiti e di musica per riaccendere il filo della memoria del pubblico di Rai1. Vediamo dunque insieme il menu della prossima puntata dello show di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti.

Vincenzo Salemme protagonista del 3X3

Dopo gli spazi con Carlo Verdone, Enrico Montesano e Lillo nella quarta puntata de I migliori anni si resta nel medesimo ambiente cioè quello della comicità nella rubrica del 3×3. Ospite infatti di questo spazio nella quarta puntata del varietà di Rai1 l’attore e regista Vincenzo Salemme. L’ottimo Salemme è attualmente in giro per l’Italia con il suo spettacolo “Premiata pasticceria Bellavista” di cui è regista, autore ed interprete insieme ad Adriano Pantaleo, Francesco Di Leva e Giuseppe Gaudino.

Tris d’assi alla quarta de I migliori anni

Anche a Vincenzo Salemme, Carlo chiederà i suoi 3 personaggi da raccontare ai ragazzi di oggi che non li hanno conosciuti, i 3 oggetti e le 3 canzoni. Poi si passa ad uno degli elementi fondanti del programma di Conti, ovvero la musica. Per la musica straniera un tris d’assi alla quarta puntata de I migliori anni. Si parte dal frontman del gruppo degli “Animals” ed in seguito dei “Funk War” ovvero Eric Burdon.

Eric Burdon, Christopher Cross e Midge Ure ai Migliori anni

Si prosegue poi con il grande Christopher Cross, di cui tutti ci ricordiamo “Arthur’s theme“, la dolcissima “Never be the same” e “All right“. Il tris d’assi si completa con Midge Ure, il mitico chitarrista dei Visage prima e degli Ultravox poi. Ospite inoltre uno dei gruppi più ascoltati negli anni ottanta, ovvero gli Imagination.

La musica italiana con gli Zero assoluto, Cinquetti, Marcella, Zarrillo e Fratello

Naturalmente non può mancare la musica italiana nella quarta puntata de I migliori anni con gli Zero assoluto, Gigliola Cinquetti, Marcella, Michele Zarrillo e Rosanna Fratello. Anche per la quarta puntata si rinnova naturalmente la partecipazione al programma della presenza fissa di questa edizione de I migliori anni, ovvero Maurizio Battista. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per sabato 27 aprile in prima serata su Rai1, subito dopo Affari tuoi, per la quarta puntata del nuovo ciclo de I migliori anni, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.