I fatti sono arcinoti. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, Morgan modifica il testo della canzone Sincero, attaccando Bugo, e quest’ultimo, irritato, lascia il palco ad esibizione in corso, provocando la sua squalifica e quella del suo collega. Il “Che succede?”, esclamato da un finto stupito Morgan, divenne a sua volta un tormentone o, meglio ancora, un meme.

La vicenda si è chiusa oggi anche dal punto di vista giudiziario. Morgan, infatti, accusato da Bugo di diffamazione soprattutto per alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex giudice di X Factor nel programma di Barbara D’Urso, Live-Non è la D’Urso, e nel corso di una conferenza stampa, è stato assolto dal giudice del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, perché il fatto non sussiste.

Come riporta l’Ansa, il pm di Imperia aveva chiesto una condanna pari ad un anno e 6 mesi mentre l’avvocato di parte civile, Donatella Cerasi, aveva richiesto un risarcimento pari a 55mila euro. Secondo l’avvocato della difesa, Rossella Gallo, invece, non si trattò di diffamazione ma soltanto di “critiche in ambito artistico-musicale”.

Il legale di Morgan ha espresso soddisfazione dopo la sentenza, aggiungendo anche che questa vicenda ha portato solo benefici a Bugo e nessun danno:

Siamo felici. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato con la nostra difesa che il reato di diffamazione non sussisteva e ora siamo contenti dell’ottimo risultato. Auspicavamo una riappacificazione fin dall’inizio, perché sapevamo che, con la produzione dei video integrali di quelle che erano le interviste incriminate, c’era margine per l’assoluzione. Castoldi aveva dichiarato la sua intenzione di riappacificarsi, aggiungendo però di non essere assolutamente autore di diffamazione come, invece, aveva voluto far credere Bugatti (cognome di Bugo, ndr). Noi lo abbiamo dimostrato e il giudice ha capito che Bugatti, in questo, non ha subito alcun danno, ma ne ha solo beneficiato, con tutto quello che ha fatto dopo.