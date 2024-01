Tali e quali 2024, Morgan alla seconda puntata (Anteprima TvBlog)

Sabato si è consumata la prima delle quattro tappe di questa nuova edizione di Tali e quali. Lo show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti ha tamponato in qualche modo l’esordio di C’è posta per te che su Canale 5, come consuetudine ha fatto man bassa in termini di audience. Del resto il programma di Maria De Filippi è un po’ il Festival di Sanremo di Mediaset, in termini di ascolti e in assoluto è la trasmissione d’intrattenimento regina dell’universo fondato da Silvio Berlusconi.

Tali e quali 2024, la seconda puntata

In questo Rai1 ha saputo mettere in onda, del resto con il conforto dei risultati degli anni scorsi, un prodotto che ha fatto il suo. Ora è già tempo di pensare alla seconda puntata di Tali e quali, prevista per sabato prossimo 20 gennaio 2024. Una puntata che vedrà sempre in campo nuovi talenti nip alla ricerca del consenso della storica ed immancabile giuria di questa trasmissione. Il riferimento è naturalmente a Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Morgan sarà il quarto giurato

Anche sabato i magnifici tre titolari di detta giuria saranno affiancati da un quarto giurato. La personalità in questione è quella di un personaggio che ha fatto molto parlare di se nel corso del passato autunno televisivo. Ci riferiamo a Morgan, che è stato allontanato da Sky nell’ultima edizione andata in onda dello spettacolo musicale X Factor. Dunque Morgan sarà il quarto giurato della seconda puntata di Tali e quali 2024.

Naturalmente non sarà il vero Morgan, ma uno tale e quale a lui. Precisamente sotto i panni del famoso cantautore milanese ci sarà il buon Leonardo Fiaschi. Sarà dunque il bravo e simpatico imitatore e cabarettista livornese ad impersonare Morgan nella puntata di sabato 20 gennaio 2024 di Tali e quali il cui appuntamento resta fissato per quella data, subito dopo Affari tuoi su Rai1. Il tutto diretto e condotto da Carlo Conti.