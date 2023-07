Tanto si è scritto, tanto si è detto. Chi la pensa in un modo, chi la pensa in quell’altro. Tutti con la ricetta giusta, spesso con un pensiero indirizzato dalle proprie idee, anche politiche. Poi ci sono anche quelli che hanno giudicato il fatto in se. Una vicenda fatta di un pezzo mal riuscito, come detto dallo stesso autore, che ha innescato un vespaio di polemiche, che fanno fatica a fermarsi. Stiamo parlando naturalmente di Filippo Facci e di quell’ormai suo famoso articolo apparso su Libero, in cui si parlava della vicenda che vede protagonista Leonardo La Russa.

Una vicenda collegata al fatto che Rai ha deciso di affidargli una striscia giornalistica prima del Tg2 delle ore 13. I Facci del giorno, questo il titolo pensato per il programma. In cui Facci parli delle notizie di giornata, ma in chiave pop. Almeno queste erano le intenzioni della Rai, per altro confermate nella recente presentazione dei palinsesti autunnali a Napoli.

Si è levata quindi a gran voce la richiesta da parte del mondo politico e non solo politico, affinché Rai cambi idea. Si è chiesto da più parti a Rai di non contrattualizzare Facci e di non varare questo nuovo programma. Rai, per bocca dei suoi vertici, Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, si è presa del tempo per decidere.

Le indiscrezioni su un programma alternativo

Secondo quanto pubblicato da Dagopsia, nelle ultime ore in Rai si starebbe pensando di dirottare Filippo Facci in un’altra trasmissione. Un programma non più di attualità giornalistica, ma più di respiro culturale, si dice con tema la musica classica. Un impegno quindi quello del giornalista e scrittore diverso rispetto a quello pensato in un primo momento.

Nessun programma alternativo per Filippo Facci

In realtà, secondo quanto risulta a TvBlog, non c’è nessuna intenzione da parte di Rai di procedere in questo modo. Nessuna trasmissione alternativa in arrivo per Filippo Facci in Rai. Se Filippo Facci verrà ingaggiato da Rai, sarà esclusivamente per il programma pensato per lui. Ovvero I Facci del giorno, striscia giornalistica dal sapore pop, in onda 5 minuti prima del Tg2 delle ore 13. La decisione in merito verrà presa, come detto più volte, con assoluta calma.