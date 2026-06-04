Il bundle è tornato: cavo + streaming insieme costano meno delle piattaforme separate

I bundle che raggruppano più piattaforme stanno spopolando di fronte a un pubblico che vuole pagare, ma pagare di meno. La proposta Sky+Disney+ incluso senza costi aggiuntivi nel Regno Unito sta avendo successo. Comcast risponde raggruppando Peacock, Netflix e Apple TV

C’è un’ironia precisa in quello che sta succedendo al mercato dello streaming. Dieci anni fa le piattaforme digitali hanno distrutto il modello del pacchetto televisivo tradizionale — il bundle, il cavo, l’abbonamento mensile che ti dava quaranta canali di cui ne guardavi tre — promettendo agli spettatori di pagare solo per quello che volevano davvero. È stato un successo enorme. E adesso, silenziosamente, stanno ricostruendo esattamente quello che avevano distrutto.

Le proposte in bundle: cosa significa

Le proposte in bundle sono offerte che combinano più servizi in un unico pacchetto commerciale. Dopo anni in cui ogni piattaforma ha cercato di vendere il proprio abbonamento in modo indipendente, il settore sembra tornare a una logica già nota ai tempi della pay TV: un solo pagamento, più contenuti e la promessa di un risparmio finale rispetto alle singole sottoscrizioni acquistate separatamente.

In Italia, Sky propone Sky TV + Netflix a 14,99 euro al mese per 18 mesi anziché 29,99 — praticamente la metà. Nel Regno Unito, l’accordo Sky-Disney firmato a febbraio 2026 ha incluso Disney+ Standard con ads gratuitamente in diversi piani Sky, con ulteriore integrazione di Netflix e HBO Max nello stesso ecosistema.

Negli Stati Uniti, Comcast ha costruito un pacchetto che raggruppa Peacock, Netflix e Apple TV+ con un’unica fattura. La gente accetta. Poi magari cambia idea per un po’, risparmia. Poi torna. Sono cicli. Fasi industriali.

Da qualsiasi lato lo si guardi è sempre lo stesso movimento: piattaforme che fino a ieri si presentavano come alternative al cavo che si accordano tra loro e con i broadcaster tradizionali per offrire — insieme — quello che da soli non riescono più a giustificare.

Perché sta succedendo adesso

La risposta è nei numeri degli abbonamenti. Dopo anni di crescita ininterrotta, quasi tutte le grandi piattaforme hanno raggiunto un tetto oltre il quale sarà difficile generare nuovi guadagni. I mercati sviluppati sono saturi, i nuovi abbonati costano sempre di più da acquisire perché la pubblicità deve essere sempre più trasversale, e il churn — il tasso di cancellazione mensile — è diventato il problema principale. Gli utenti si abbonano, guardano quello che vogliono, poi disdicono. Si riabbonano per la stagione successiva, e danno un’altra disdetta. È un comportamento razionale per l’utente, devastante per i conti delle piattaforme.

Il bundle apparentemente risolve questo problema in modo elegante: se paghi un’unica fattura mensile che include Netflix, Sky e Disney+, la probabilità che tu disdica tutto insieme è molto più bassa di quella che tu disdica uno dei tre separatamente. La comodità dell’unica fattura e il risparmio economico tengono gli utenti abbonati più a lungo. È esattamente il motivo per cui i pacchetti telefonici con TV inclusa hanno resistito così a lungo.

Il paradosso del mercato

C’è un paradosso in tutto questo che vale la pena nominare. Le piattaforme streaming hanno convinto il pubblico che il modello del pacchetto era obsoleto, costoso e pieno di contenuti inutili. E in effetti avevano ragione: il cavo tradizionale non risolveva tutto questo. Ma nel processo di distruzione del vecchio modello hanno creato un problema nuovo: la frammentazione. Oggi un utente che vuole seguire le serie più importanti del momento deve probabilmente abbonarsi a Netflix, a Disney+, a NOW, forse a Paramount+ e a qualcos’altro ancora. Il costo totale supera facilmente quello di un vecchio abbonamento Sky.

Il bundle è la risposta dell’industria a questa frammentazione. Non è nostalgia del passato: è il riconoscimento che il modello à la carte ha dei limiti strutturali che il mercato ha impiegato dieci anni a scoprire. La domanda che resta aperta è se questo bundle 2.0 sarà migliore di quello che ha sostituito — o se tra dieci anni qualcuno inventerà di nuovo qualcosa per distruggerlo.