Zelig torna in autunno senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: uno “strappo” che può cambiare la storia del programma

Il Festival della Tv ha lasciato nel pubblico numerose suggestioni e qualche sorpresa con cui fare i conti. Una su tutte quella comunicata da Gino e Michele, gli autori di Zelig: il programma torna, nella versione classica, il prossimo autunno su Canale 5 ma senza due colonne dello show. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dopo più di undici anni di carriera nel ruolo di conduttori del format, passano la mano e stavolta non sembra esserci spazio per ripensamenti.

I motivi, comunicano gli autori del programma, sarebbero legati a progetti di entrambi ritenuti poco conciliabili con le tempistiche di messa in onda del contenuto. Bisio, nello specifico, sarà impegnato con il suo secondo film da regista. Il primo, che ha avuto anche un discreto successo, è stato: “La prima volta che siamo stati bambini”. Vanessa Incontrada, invece, ha dovuto declinare l’invito perchè Zelig – nella prossima edizione – si andrebbe a sovrapporre allo show che l’attrice condurrà con Gigi D’Alessio. Format che Mediaset intende riproporre dopo il successo dello scorso anno.

Zelig cambia conduttori

Gli autori di Zelig ammettono di aver già aperto i casting per trovare due successori all’altezza dei precedenti. Bisio e Incontrada, però, sono la storia del programma ed è probabile che la decisione di lasciare il timone di Zelig fosse maturata già nell’ultima puntata del trentennale televisivo della trasmissione: “Potrebbe finire tutto”, hanno rivelato i due presentatori in lacrime. Ora il problema, perchè di questo si tratta, ce l’ha chi verrà perchè sostituire due professionisti del genere non è affatto facile.

Non si tratta di approccio o capacità, ma di voglia e potenziale nel mettersi a disposizione di quella che a tutti gli effetti è una compagnia di giro. Non a caso Bisio non si è mai definito conduttore di Zelig, bensì capo comico. Lui, così come Vanessa Incontrada, non si è mai limitato a condurre il programma: è sempre stato una spalla comica indipendente capace di valorizzare ogni artista che si è trovato a salire sul palco per fare il proprio numero.

I sostituti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Lo stesso è possibile affermare per Vanessa Incontrada. Due conduttori si possono, anzi: si devono, trovare ma la prerogativa principale dev’essere quella di avere un bagaglio preciso con altrettante attitudini per centrare il ruolo a cui sono chiamati. Non dovranno soltanto presentare, ma saranno anche coloro che faranno risultare positiva o negativa la performance di ogni singolo comico o comica che si alternerà sul palco del Teatro degli Arcimboldi.

Questo Gino e Michele, che stanno già facendo i casting per i successori alla conduzione di Zelig, lo sanno benissimo. Liquidano la questione con “Abbiamo già qualche idea”, ma per l’autunno prossimo serviranno nuove certezze. Il metro di paragone con il passato non potrà essere fatto, ma la dignità e la valenza artistica di un programma cult dovrà essere preservata. Le possibilità sono tante, ma anche i rischi. Chiedere a Michelle Hunziker e Christian De Sica, oppure a Mister Forest e Teresa Mannino che singolarmente si sono distinti in maniera positiva, ma appena hanno provato in passato a sostituire il duo Bisio e Incontrada il risultato è stato disarmante.

Casting aperti

Serve una coppia nuova, assortita in maniera particolare, che non permetta di paragonare al passato ogni uscita o siparietto. L’idea di portare Ruffini-Comello, già presenti in Zelig On, è possibile ma non probabile. Loro funzionano benissimo in quel contesto specifico e difficilmente saranno rimossi dai loro ruoli. L’altra possibilità vedrebbe, non ci sono conferme in tal senso, la conduzione di Michelle Hunziker (che a Mediaset sta facendo bene in diversi contesti) con una spalla maschile a dare brio e innovazione.

L’eventualità di Panariello, che ha appena firmato un contratto di due anni con Cologno Monzese, non è da escludere. In ogni caso, Gino e Michele lasciano parlare le indiscrezioni e non confermano nulla. Soltanto il fatto che, dal prossimo autunno, a Zelig si chiude un’era e ne comincia un’altra.