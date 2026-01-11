Zelig torna su Canal 5, tutti i dettagli: i comici, quante puntate sono

Che Zelig abbia segnato un’epoca è un dato di fatto. E’ riuscito a costruire un linguaggio diretto, comico e sagace, pungente e leggero allo stesso tempo, ma soprattutto è stato una vera palestra di talenti che hanno contribuito a definire la comicità televisiva italiana.

Nel tempo è cambiato il pubblico, è cambiata la televisione, sono cambiati i modi di far ridere. Eppure Zelig ha continuato a tornare, reinventandosi senza mai perdere il contatto con le sue radici: il palco, il pubblico dal vivo, le gag.

Ora, a distanza di trent’anni dalla prima messa in onda, lo storico varietà è pronto a riaccendere i riflettori con un’edizione celebrativa che punta dritta al cuore degli spettatori più affezionati. Un’edizione amarcord da non perdere!

Zelig fa 30 e torna in prima serata

Da lunedì 12 gennaio, Zelig torna in prima serata su Canale 5 con una versione speciale intitolata Zelig 30. Quattro puntate evento pensate per celebrare una storia lunga tre decenni, fatta di oltre 150 serate in prime time, centinaia di comici e migliaia di sketch entrati nei ricordi di tutti i suoi fan. Lo show, ideato da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, nasce dal celebre locale milanese di cabaret e ha saputo trasformare quello spirito underground in un format televisivo di successo nazionale. Oggi torna con l’obiettivo di raccontare il passato senza smettere di parlare al presente.

A guidare il pubblico in questo viaggio ci sarà la coppia più amata di Zelig, una coppia simbolo: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La loro intesa, diventata negli anni uno dei marchi di fabbrica del programma, accompagnerà una parata di ospiti che hanno fatto la storia della comicità italiana. La prima puntata si annuncia già come un evento: sul palco sono attesi Aldo, Giovanni e Giacomo, veri e propri simboli dello show, insieme a Raul Cremona, che tornerà nei panni dell’indimenticabile Mago Silvano.

Nel corso delle quattro serate si alterneranno volti storici e comici delle edizioni più recenti. Da Enrico Bertolino a Max Angioni, passando per il duo Manera-Penoni, Marco Della Noce, Peppe Iodice e molti altri, ogni puntata sarà costruita come un mosaico di stili, generazioni e linguaggi comici diversi.

Grande attenzione anche alla musica, da sempre parte integrante dello show. Sul palco si alterneranno band e artisti che hanno segnato la storia di Zelig, con reinterpretazioni delle sigle più iconiche e momenti musicali pensati appositamente per questa edizione celebrativa. Zelig 30 non vuole solo stuzzicare la nostalgia, ma vuole ricordare quanto la comicità, se fatta bene, se fatta dal vivo, rimane uno degli ingredienti più forti della televisione.