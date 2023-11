Ieri sera è andata in onda la prima puntata della seduta spiritica di Zelig, ovvero il varietà comico più importante d’Italia negli anni Duemila. Su Canale 5 al Teatro degli Arcimboldi di Milano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, due fuoriclasse della tv, si sono caricati sulle spalle uno show prevedibile, stanco, che sembra non aver più nulla da dire.

Già all’inizio, quando appare da solo Claudio Bisio, sembra andare di fretta: due frasi di circostanza e fa subito il suo ingresso Vanessa Incontrada. Come nelle ultime due stagioni, ad aprire le danze l’irruzione di Max Angioni con il personaggio di Kevin Scannamanna. Uno sketch con il duo di conduttori che non decolla mai: probabilmente la partecipazione al programma è solo un modo per ottenere i sold out a teatro.

Subito dopo il tandem Bisio – Incontrada annuncia in pompa magna una comica, Federica Ferrero. L’anno scorso il suo monologo sulla chat delle mamme era stato di gran lunga il pezzo migliore della stagione. Stavolta decide di replicarsi con un annacquato monologo sulle chat di condominio.

Ma è tempo di nuovi arrivi: per questa stagione lo show ha arruolato i PanPers, già al timone di Only Fun – Comico Show su Nove. Il duo si inventa l’ennesima parodia di Temptation Island (ci hanno già provato GialappaShow e CCN – Comedy Central News): si sorride con il finto video del redivivo Claudiano. Forse il momento migliore della serata, peccato che all’appello siano mancate Katia(na) & Valeria(na).

A soli 22 anni, debutta sul palco degli Arcimboldi Francesco Migliazza, che propone un centone di Non me lo so spiegare mettendoci la nonna che impasta. Il ragazzo non è malaccio, ma sembra più un modo per intercettare il pubblico di Don Matteo che la volontà di proporre qualcosa di fresco.

Momenti di alto teatro con Maurizio Lastrico e la guest star Maria Chiara Giannetta (Blanca), che fanno impazzire il pubblico con un dialogo a base di scioglilingua. Bravi, intesa perfetta rispetto a tanti concorrenti di Reazione a catena, ma non si ride mai. Da GialappaShow ecco Antonio Ornano, che è un fenomeno di tecnica, ma non vanta testi indimenticabili.

Dispiace dirlo, ma di questa prima puntata di Zelig si salvano solo i conduttori. Per il resto urge una rivoluzione: il programma per un periodo avrebbe bisogno di tornare alle origini in seconda serata, di azzerare il cast aprendo alla marea di comici e aspiranti tali che si esibiscono negli open mic di tutta Italia. Altrimenti sarà solo accanimento terapeutico.