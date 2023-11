Zelig 2023: le date, i biglietti, i conduttori, il cast di comici del varietà di Canale 5

Anticipazioni, date, biglietti, conduttori, cast comici, quando torna e va in onda Zelig 2023: tutto quello che c’è da sapere sul varietà

E’ stata ufficializzata, attraverso il promo ufficiale, la nuova edizione di ‘Zelig 2023’, in prima serata, su Canale 5, per sei settimane. La data di messa in onda è mercoledì 22 novembre per sei puntate.

Chi presenta Zelig 2023?

Al timone del varietà di Canale 5, confermata la coppia di veterani, formata da Vanessa Incontrada – Claudio Bisio, al timone già delle ultime due stagioni.

Chi sono i comici di Zelig 2023?

Non è stato ancora ufficializzato il cast di comici di questa ventunesima stagione. Guardando, però, il video promozionale diffuso, sui social, del Teatro Arcimboldi, possiamo riconoscere Teresa Mannino, Peppe Iodice, Giovanni Vernia, Max Angioni, Raul Cremona, Antonio Ornato, Maurizio Lastrico, Alessandro Betti, Davide Paniate, Federico Basso, Teo Teocoli, Ippolita Baldini.

E non è detto che, anche quest’anno, possano esibirsi numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Quanto costano i biglietti di Zelig 2023?

Le registrazioni di ‘Zelig 2023’ avvengono nei giorni 10 – 11 – 14 – 15 – 21 – 22 novembre, alle ore 21, presso il teatro Arcimboldi a Milano (durata dello spettacolo è di 150 minuti). Il biglietto, al costo di 23 euro, si può acquistare sul sito del teatro e su Ticketone.

Si legge: “Ritorna la grande comicità di Zelig! Dal TAM Teatro Arcimboldi Milano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una nuova edizione di Zelig, con la partecipazione dei più grandi talenti comici del panorama nazionale.

Dove sono gli studi di Zelig 2023?

Il laboratorio di comicità di ‘Zelig’ si trova a Milano nello storico locale milanese di Viale Monza 140 mentre le registrazioni televisive avvengono presso il teatro Arcimboldi di Milano in zona Bicocca.

Quando torna Zelig 2023?

Il varietà di Canale 5 torna ufficialmente in onda da mercoledì 22 novembre 2023, in prima serata, per sei puntate.

Dove posso vedere la replica di Zelig?

E’ possibile vedere Zelig su Canale 5 durante la messa in onda televisiva, ed in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Nella sezione dedicata, si possono riguardare tutte le puntate e le clip dei vari comici.