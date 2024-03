Il duo comico esploso a Zelig ha annunciato la reunion (in realtà non la prima) sul palco del Festival di SanNoLo di Milano.

Katia Follesa e Valeria Graci, in arte Katia & Valeria, torneranno insieme. Non in tv, ma con uno spettacolo teatrale che metterà in scena i migliori sketch del duo. A darne notizia proprio le due comiche, ospiti della seconda serata del Festival di SanNoLo a Milano. Non ne avete mai sentito parlare? Vi veniamo in soccorso.

La manifestazione, in pochi anni diventata un appuntamento irrinunciabile per la città meneghina, è fondamentalmente un festival per voci nuove (nulla a che vedere con Castrocaro, il cast qui era discograficamente molto interessante e contemporaneo). A condurlo brillantemente da otto edizioni l’autore televisivo Lorenzo Campagnari in arte Lorello. Si ascoltano belle canzoni, si conoscono futuri talenti (terzo classificato della scorsa edizione era stato Il Solito Dandy, terzo anche a X Factor 2023), si ride molto. Un evento bellissimo che meriterebbe una diretta tv.

Un’altra caratteristica peculiare di questo festival è che i nomi degli ospiti non vengono anticipati. Di conseguenza all’annuncio dell’arrivo di Katia e Valeria il pubblico è rimasto sorpreso. Le cronache raccontano di incomprensioni che avevano portato allo scioglimento del duo, anche se qualche ritorno di fiamma c’era stato. Il primo al di fuori del piccolo schermo in occasione del Milano Pride 2022, il secondo proprio in tv durante la seconda edizione dello show Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker su Canale 5.

Katia e Valeria a Zelig: dalla parodia di Miss Italia allo sketch su Uomini e Donne

La coppia comica è esplosa a Zelig nei primi anni Duemila con la parodia di due concorrenti di Miss Italia, per poi rimanere nell’immaginario collettivo con lo sketch su Uomini e Donne. Il conduttore del programma Claudio Bisio aka Claudiano diveniva l’oggetto del desiderio di Katiana e Valeriana, a colpi di umorismo surreale (“Valeriana, quando parli con me devi stare zitta!” è una delle battute più geniali della trasmissione). E come non citare il tormentone “Ma brava, brava, brava, brava, brava!”. Tutto questo nei primi anni Duemila, in un periodo in cui Zelig faceva tremare negli ascolti i Festival di Sanremo a gestione Pippo Baudo.

Adesso Katia e Valeria sembrano voler fare di nuovo sul serio. Nel vederle sul palco insieme i contrasti del passato appaiono appianati, così come dalla reunion non emerge una necessità di ritornare sulla cresta dell’onda. Entrambe dopo la separazione hanno avuto le loro soddisfazioni: Katia tra le tante cose ha partecipato a Lol – Chi ride è fuori, Michelle Impossible e Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Valeria Graci ha preso parte a Striscia La Notizia ed è stata nel cast di svariati programmi Rai. Ma come dissero Luca & Paolo in un’intervista: “Insieme valiano 100, da soli 50”. Aspettando il comeback in tv, buon ritorno in teatro.

Foto: account Instagram Festival SanNolo