Michelle Impossible: la reunion di Katia Follesa e Valeria Graci

Stasera, mercoledì 23 febbraio 2022, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda il secondo ed ultimo appuntamento di ‘Michelle Impossible’, il one woman show di Michelle Hunziker. Tra i momenti più attesi della serata, l’incontro tra Katia Follesa e Valeria Graci che, per anni, hanno formato un inossidabile duo comico tutto al femminile.

Le due attrici hanno lavorato insieme come coppia dal 2001 al 2012 collezionando una serie di successi e parodie memorabili. Si fanno notare, a ‘Zelig’, con una versione inedita di ‘Uomini e Donne’, vestendo gli inediti panni di Katiana e Valeriana, intente a contendersi le attenzioni del tronista di turno, Claudiano (interpretato da Claudio Bisio). Sono state due surreali aspiranti Miss Italia. E hanno messo in scena vizi e virtù degli italiani ironizzando sul matrimonio ed il mondo della scuola.

Hanno recitato, nel 2011, in ‘Vacanze di Natale a Cortina’ per la regia di Neri Parenti. In tv, quattro anni prima, sono entrate a far parte del cast di ‘Scherzi a parte’, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto.

Poi, la scelta comune di separarsi professionalmente.

Katia è una dei volti più amati di Real Time: conduce, con successo, ‘Cake Star – Pasticcerie in sfida’ accanto a Damiano Carrara. E’ reduce dal successo di ‘D’amore d’accordo’. Per diversi anni, è stata la padrona di casa di alcune estensioni di ‘Bake off’.

Valeria, invece, dal 2014, è una delle inviate di ‘Striscia La Notizia’ facendosi apprezzare per le imitazioni di Ursula von der Leyen, Greta Thunberg, Puffetta Leotta, Peppa Pig. Ha imitato anche Barbara d’Urso e Federica Panicucci.

Nell’estate 2017 e 2018 è una delle conduttrici insieme a Arianna Ciampoli, Veronica Maya, e Mariolina Simone di ‘Quelle brave ragazze…’ in onda nel daytime di Rai 1. E’ stata presenza fissa di ‘Io e te’, il programma di interviste di Pierluigi Diaco.