Tutte le informazioni sulla terza edizione di Michelle Impossibile & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker, in onda su Canale 5.

Michelle Impossible & Friends è il one woman show di Michelle Hunziker, in onda su Canale 5, giunto alla terza edizione. Anche quest’anno, Michelle Hunziker sarà la padrona di casa di un varietà che vedrà come ospiti artisti italiani e internazionali che verranno coinvolti in esibizioni corali. La novità di quest’anno sarà Lugano Amara, parodia della soap opera turca Terra Amara.

Michelle Impossible & Friends è un programma di Michelle Hunziker e Lucio Wilson, scritto con Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia è a cura di Luigi Antonini.

Michelle Impossible & Friends 2024: quando inizia, quando va in onda?

Il programma andrà in onda di mercoledì sera: la terza edizione avrà inizio il 6 marzo 2024 e va in onda ogni mercoledì sera, alle ore 21:35, su Canale 5.

Michelle Impossible & Friends 2024: puntate, ospiti

Puntata 6 marzo 2024

Nel primo appuntamento, la conduttrice ospiterà sul palco Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Michelle Impossible & Friends 2024: quante puntate sono?

La terza edizione del programma sarà composta da tre puntate.

Chi conduce Michelle Impossible & Friends?

Ovviamente, la conduttrice dello show è Michelle Hunziker, al timone di Michelle Impossibile per il terzo anno consecutivo.

La prima edizione dello show, intitolata semplicemente Michelle Impossibile, è andata in onda nel 2022. Dall’anno scorso, invece, il programma ha modificato il titolo in Michelle Impossible & Friends.

Recentemente, la conduttrice e showgirl svizzera ha ricoperto il ruolo di giudice nell’ultima edizione di Io Canto, dal titolo Io Canto Generation.

Michelle Impossible & Friends: cast fisso

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri, Scintilla e Aurora Ramazzotti.

L’orchestra è diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle mentre il corpo di ballo si esibisce con le coreografie di Laccio.

Michelle Impossible & Friends 2024 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Michelle Impossible & Friends in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.