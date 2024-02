È in arrivo su Canale 5 la terza edizione dello show di Michelle Hunziker, dal titolo Michelle Impossible & Friends. La trasmissione dovrebbe iniziare mercoledì 13 marzo (in piedi ci sarebbe l’ipotesi dell’anticipo di una settimana, tra qualche giorno sapremo). Tre le puntate previste.

Michelle Impossible & Friends: le novità della nuova edizione

Il programma si sposterà nello studio 20 di Cologno Monzese. Nel cast arriveranno Alessandro Betti, Scintilla e Valentina Barbieri. Quest’ultima imiterà anche la Hunziker, come la conduttrice stessa ha anticipato al settimanale Tv Sorrisi e canzoni. Confermati nel cast la Gialappa’s Band, Katia Follesa e Andrea Pucci. In particolare, la Gialappa (che tornerà su Tv8 con GialappaShow) commenterà una parodia di Terra Amara (si intitolerà Lugano Amara), la soap turca leader nel pomeriggio di Canale 5.

Non ci sarà Eros Ramazzotti, che ha preso parte come guest sia alla prima sia alle seconda edizione di Michelle Impossible & Friends (che inizialmente si chiamava solo Michelle Impossible).

Lorella Cuccarini ovunque

TvBlog è in grado di anticipare che tra gli ospiti di Michelle Impossible & Friends ci sarà anche Lorella Cuccarini. Per la showgirl continua dunque il periodo d’oro: dopo la fortunata co-conduzione della serata del venerdì di Sanremo 2024, sarà tra le protagoniste del serale di Amici di Maria De Filippi (in partenza a breve, non è stata ancora svelata la data precisa). Inoltre, sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset domenica 25 febbraio dovrebbe andare in onda la sua intervista – già registrata – a Verissimo, in onda proprio dopo la puntata speciale del talent show. Prossimamente vedremo la Cuccarini anche a C’è posta per te.