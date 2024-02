Michelle Impossible & Friends: gli ospiti della prima puntata del 6 marzo 2024

Poche ore fa, sull’account ufficiale di Qui_mediaset sono stati svelati gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker giunto, ormai, alla terza edizione. Il programma andrà in onda, in prima serata, ogni mercoledì, dal 6 marzo, su Canale 5.

Saranno Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini (la cui presenza era stata annunciata proprio da noi di Tvblog), Gerry Scotti, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Non è la prima volta che il padrone di casa de ‘Lo Show dei Record’ partecipa alla trasmissione di Michelle Hunziker. Con la conduttrice svizzera, Scotti, infatti, ha condiviso diverse esperienze professionali come ‘Paperissima’ e, da anni, sono dietro al bancone di ‘Striscia La Notizia.

La Hunziker, pochi giorni fa, ha svelato, su Instagram, che oltre a Katia Follesa, Gialappa’s Band e Andrea Pucci (presenze fisse nelle precedenti stagioni) ci sarà un nutrito e variegato cast di comici formato da Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Davide Maggio, invece, ha anticipato un inedito ruolo per Santamaria. L’attore lucano sarà il protagonista de la parodia di ‘Terra Amara’, chiamata ‘Lugano Amara’, vestendo i panni del fidanzato di Michelle.

“MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS 3

Siamo pronti con tre puntate incredibili! Abbiamo con il mio superteam “impossible” realizzato un’epopea di ospiti, numeri, emozioni e risate (tantissime) grazie al mio cast fisso di comici @katioska76, @puccirealofficial, @gianlucascintillafubelli, @alebetti3, @valentina_barbieri e i super @gialappasbandofficial

Sono ancora incredula di avercela fatta in un mese di tempo! Vi aspettiamo il 6 marzo in pole position per farvi divertire ed emozionare, nella prima puntata con me troverete: @andreabocelliofficial, @claudio_santamaria, @gerryscotti, @lcuccarini e @francesca_michielin!”

MICHELLE IMPOSSIBILE & FRIENDS PUNTATA 6 MARZO 2024: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il programma in prima serata, in diretta tv, su Canale 5, dalle 21.30 e in live streaming su MediasetPlay. Nelle ore successive, si potrà riguardare, su Mediaset Infinity, l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.