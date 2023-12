Lorella Cuccarini sarà ospite della nuova edizione di C’è posta per te al via a gennaio 2024 su Canale 5

C’è posta per te, Lorella Cuccarini tra gli ospiti della nuova stagione (Anteprima TvBlog)

Continuano le registrazioni della nuove puntate di C’è posta per te, in onda su Canale 5 a partire da (salvo sorprese) sabato 13 gennaio 2024. TvBlog è in grado di anticipare che tra gli ospiti dell’edizione numero 27 ci sarà Lorella Cuccarini. La showgirl, nel cast fisso di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di docente/coach, avrebbe registrato la sua partecipazione nello scorse ore a Roma.

C’è posta per te pilastro della programmazione di Canale 5

C’è posta per te presidierà la fascia del sabato sera di Canale 5 dal mese di gennaio, ma si scanserà quando su Rai1 ci sarà il Festival di Sanremo. A dispetto di quanto accaduto nella scorsa stagione, infatti, il people show della De Filippi non sfiderà la kermesse canora guidata da Amadeus. Anche se Mediaset – come annunciato da Pier Silvio Berlusconi – farà controprogrammazione nel resto della settimana sanremese).

In base ai listini Publitalia resi noti ieri, C’è posta per te nel 2023 ha fatto registrare la media di 4,4 milioni di telespettatori con una share del 27% sul totale individui (il target donne 25-54 anni vola al 36,3%)

Lorella Cuccarini, ecco la nuova versione de La notte vola

Per Lorella Cuccarini prosegue il mondo d’oro. A febbraio 2024 “la più amata dagli italiani” sarà la co-conduttrice della quarta serata (in programma venerdì 9) del Festival di Sanremo. Intanto, domani, 8 dicembre, a 35 anni esatti dalla prima uscita, verrà rilasciata una versione 2.0 del brano cult La Notte Vola, con una produzione curata da ITACA. Il brano fu la sigla d’apertura di Odiens, il varietà del sabato sera di Canale 5 firmato da Antonio Ricci e condotto dalla stessa Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno.

La pubblicazione discografica sarà accompagnata da un videoclip, firmato dal coreografo Emanuel Lo, collega di docenza ad Amici. Il pezzo, presentato a settembre in anteprima ad Arena Suzuki con Amadeus su Rai1, è l’antipasto di un più ampio progetto discografico celebrativo, contenente 13 tracce di sigle e brani storici dal sound contemporaneo, con una serie di featuring illustri che verranno man mano svelati.

Nel 2025 per Lorella Cuccarini saranno 40 anni di carriera.

C’è posta per te 2024: gli altri ospiti

Tra gli ospiti spoilerati di C’è posta per te 2024 ci sono anche Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Emanuel Lo insieme a Giorgia, Stefano De Martino. Ed ancora Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero e Matteo Berettini.