Vanessa Incontrada: “Quando mi hanno riproposto Zelig ho detto subito sì. Forse farò un film con Bisio”

Vanessa Incontrada è intervenuta al podcast di Gazzoli: “Con Bisio c’è stata subito una chimica che non sempre nasce. Purtroppo in tv si respira ancora un po’ di maschilismo, la presenza dell’uomo incide ancora molto”

Parole al miele per Zelig e Claudio Bisio da parte di Vanessa Incontrada, intervenuta nel podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. “La forza mia e di Claudio è che non ci prepariamo niente, non c’è un autore dietro, è una cosa nostra naturale che avviene sul palco – ha spiegato la conduttrice – con lui è nato questo affetto e amicizia immensa, c’è stata subito una chimica che non sempre nasce”.

Il programma è tornato in onda su Canale 5 dopo una pausa durata quasi dieci anni: “Quando ce l’hanno riproposto abbiamo detto sì subito, non ci ho pensato, avevo voglia di tornare alla mia palestra lavorativa e avevo voglia di stare con Claudio. Su quel palco abbiamo un legame che c’è anche nella vita, si crea una complicità che mi piace”.

Il primo incontro con Bisio? Ad una cena, a cui presero parte pure gli autori dello show: “Una volta, prima delle prime puntate, c’era un rito portafortuna – ha raccontato la Incontrada – 3-4 giorni prima di iniziare ci trasferivamo in montagna a casa di Gino (Luigi Vignali, ndr) e stavamo lì. Eravamo 8-10 persone, l’entourage. Era un modo per stare assieme ed era bellissimo”.

La Incontrada non ha negato le difficoltà nel far convivere il suo lato comico in tv con le esperienze da attrice: “E’ una cosa italiana, in America non succede, non distinguono. C’è un po’ lo snobismo: ‘Vieni da Zelig’. Io e Claudio non abbiamo mai fatto un film. Per il prossimo anno c’è un progetto, ma arriva dopo anni. Un artista se vuole è capace di fare tante cose”.

Immancabile un giudizio sulla televisione attuale: “Io guardo di tutto, puoi imparare da tutto, ho curiosità. Su alcune cose la tv non la vedo molto cambiata. Purtroppo secondo me si respira ancora un po’ di maschilismo, la presenza dell’uomo incide ancora molto. Come nel cinema, i ruoli da protagonista sono scritti sempre più per gli uomini che per le donne. E’ rimasto un po’ quel sapore”.