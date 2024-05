Buone notizie dal mondo della comicità: dal 28 maggio su Mediaset Infinity Davide Paniate presenta Zelig Lab, uno show nel quale si alterneranno sul palco le nuove proposte della risata. Il programma andrà in onda dallo storico Zelig di viale Monza 140 a Milano.

Davide Paniate, da anni volto del fratello maggiore in onda su Canale 5, da tempo è uno dei responsabili del laboratorio artistico di Zelig, vera e propria fucina di talenti. Va detto però che nel periodo post-Covid le occasioni per un aspirante comico si sono moltiplicate: ormai le serate open mic (o a microfono aperto) si sono moltiplicate, soprattutto a Roma e a Milano. Solo nella città meneghina, per esempio, si contano 40 serate alla settimana. In queste occasioni un comedian prova il suo pezzo davanti a un pubblico, con la possibilità di limarlo nelle serate successive o in vista di uno spettacolo.

Nel cast presentato sulla pagina Instagram di Area Zelig (quella che fa riferimento al teatro) si vedono tra i protagonisti Francesco Migliazza, che ha debuttato nella scorsa edizione di Zelig; Assane Diop, che ha all’attivo un’esperienza a Le Iene Show; Elianto, chansonnier anche improvvisatore; Nando Prati, comedian specializzato nel surreale. Naturalmente ci saranno molti altri volti.

Sulla carta un cast molto variegato, anche se perplime leggermente la scelta di mandare in onda il prodotto su Mediaset Infinity, una piattaforma sulla quale solo adesso il gruppo di Cologno Monzese sta iniziando a puntare grazie a fiction del calibro di Viola come il mare.

Zelig Lab sarà l’AmaSanremo di Zelig?

Va detto comunque che senza ombra di dubbio il fratello maggiore Zelig ha bisogno di un ricambio generazionale: all’interno del programma di Canale 5 con la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada i senatori sono troppi e le nuove proposte pochissime. Zelig Lab ha quindi ottime possibilità di diventare l’AmaSanremo di Zelig, un po’ come negli anni d’oro Zelig Off era l’anticamera del successo per gente come Checco Zalone e Geppi Cucciari.

Per chi fosse alla ricerca di nuovi comici e non avesse la possibilità di vivere in una città con serate open mic, l’appuntamento è dunque martedì 28 maggio su Mediaset Infinity con Zelig Lab.