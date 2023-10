Un rapporto che si è fatto difficile potrebbe essere il preludio di cambio di casacca per la conduttrice di Belve. Intanto tarda ad arrivare la firma di Giletti per il suo ritorno in Rai

La notizia dell’ospitata di Fedez a Che tempo che fa sul Nove ha certamente risvegliato il rimpianto da parte del team di Belve e di Francesca Fagnani circa lo stop della Rai all’intervento del rapper milanese nel programma attualmente ospitato da Rai2. Quello stop, largamente spiegato dalla Rai, ha certamente in qualche modo fatto deteriorare il rapporto fra chi confeziona quel programma, in primis la sua conduttrice e la televisione di Stato.

Belve verso l’addio alla Rai?

Un rapporto che potrebbe interrompersi prossimamente. Dunque Belve, dopo la serie già prevista nella prossima primavera sempre nel prime time di Rai2, potrebbe emigrare altrove. Magari, perchè no, proprio verso quel canale che gli diede il battesimo. Naturalmente ci riferiamo al Nove, rete questa attualmente in grande spolvero, dopo l’approdo su questo canale di Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa.

Francesca Fagnani verso il ritorno sul Nove?

Nove per altro, come già detto, che ha ospitato domenica, proprio nel varietà di Fazio, quel Fedez, cui Francesca Fagnani ha dovuto rinunciare per volere del suo editore. Il rapporto dunque fra la Rai e Francesca Fagnani è divenuto certamente più freddo e più difficile dopo quel “niet” della tv pubblica. Francesca Fagnani, per altro, in maniera molto diretta e onesta, ha fatto subito sapere la sua contrarietà circa la decisione della Rai di bloccare il giudice di X Factor.

Insomma si è creato un clima fra Rai ed il team del programma capitanato da Francesca Fagnani molto complicato e al momento pare davvero molto probabile che nella prossima stagione tv Belve non andrà più in onda sulla Rai. La sua destinazione potrebbe essere proprio sul Nove, rete sulla quale è nato. Per altro in Rai di questi tempi c’è aria molto effervescente. Se davvero Francesca Fagnani dovesse lasciare la Rai, la tv pubblica dovrebbe fare i conti con un nuovo addio eccellente, dopo quelli della scorsa estate. Si segnala anche un certo rallentamento circa il ritorno in Rai di Massimo Giletti, che pare non abbia ancora firmato con la televisione pubblica.

Massimo Giletti, la Rai e la firma che tarda ad arrivare

Gli impegni prossimi venturi del giornalista piemontese che avrebbero sancito il suo ritorno in Rai, ovvero la serata del 3 gennaio 2024 su Rai1 per festeggiare i 70 anni della tv e quella del 27 per la Giornata della memoria, sono ancora due fogli bianchi. Tutto è ancora fermo, troppo fermo. Quando si sa che serate come queste hanno bisogno di tempo ed energie per essere preparate. Vedremo che cosa accadrà, sia sul fronte Belve che sul fronte del ritorno di Massimo Giletti in Rai.