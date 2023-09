Massimo Giletti condurrà la serata su Rai1 per il giorno della memoria (Anteprima TvBlog)

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Lo scorso anno a questa giornata fu dedicato un programma televisivo condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Liliana Segre. Il programma andò in onda su Rai1 dal binario numero 21 della stazione Centrale di Milano. Quest’anno la Rai sta preparando un programma che verrà trasmesso su Rai1 nella serata di sabato 27 gennaio 2024. Alla conduzione di questa trasmissione è stato chiamato Massimo Giletti.

Massimo Giletti e le serate evento sul compleanno di Tv e Radio

Il conduttore piemontese torna quindi su Rai1, come anticipato da queste colonne, già dal prossimo mese di gennaio con una serie di serate evento. La prima serata che vedrà il ritorno di Massimo Giletti in Rai sarà per mercoledì 3 gennaio su Rai1 per festeggiare i 70 anni della televisione in Italia. Il 3 gennaio del 1954 iniziarono infatti nel nostro paese le trasmissioni regolari della Rai. Il 3 gennaio 2024 su Rai1 si apriranno dunque i festeggiamenti per i 70 anni della tv ed i 100 della radio. Festeggiamenti che dureranno per tutto l’anno, con tutta una serie di eventi che vedranno coinvolti anche due istituzioni della nostra televisione: Pippo Baudo e Renzo Arbore. Le due colonne della Rai sono state proposte da TvBlog come presidente onorario e amministratore delegato onoraro della Rai.

Massimo Giletti condurrà la Serata sul Giorno della Memoria

Tornando a Massimo Giletti e alla serata televisiva dedicata al Giorno della Memoria che lo vedrà alla conduzione, proprio in questi giorni si stanno decidendo i dettagli. Si parla di un access time lungo, in onda sabato sera 27 gennaio 2024 prima della messa in onda dell’intrattenimento di prime time. Che dovrebbe essere la versione nip di Tale e quale show. Ma questa serata dedicata al Giorno della Memoria potrebbe occupare pure tutta la prima serata della prima rete Rai.

La prossima stagione tv

Sono due dunque al momento le serate evento che vedranno Massimo Giletti tornare in Rai. Nel corso di questa stagione ne arriveranno altre, in attesa di un ritorno più strutturato dal prossimo autunno. Un ritorno che potrebbe voler dire lo spazio 14-17 della domenica pomeriggio di Rai1, insieme ad altre serate evento sparse nel palinsesto delle tre reti Rai.