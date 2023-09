Si rincorrono da tempo le indiscrezioni circa il futuro professionale di Massimo Giletti. Il celebre giornalista piemontese, come ampiamente noto, è stato appiedato dal suo allora editore. Ad una manciata di puntate dal termine del ciclo stagionale di Non è l’Arena, Urbano Cairo ha cancellato il programma dalla sua rete. Le motivazioni addotte dall’editore di La7 sono da ricercare nel progressiva limatura degli ascolti. Gianmarco Mazzi, manager di Giletti prima della sua nomina a sottosegretario alla cultura, ha invece spiegato che erano in corso, già da qualche tempo, i contatti per un rinnovo del suo contratto.

Massimo Giletti ed il futuro

Insomma un intrigo che prima o poi verrà sciolto. Nel frattempo però Massimo Giletti è rimasto fermo. Scaduto a fine luglio il contratto che lo legava a La7, ha iniziato a muoversi circa il suo futuro. Dicevamo appunto ad inizio pezzo delle indiscrezioni che circolano, una delle quali lo vorrebbe prossimamente accasato -di nuovo- in Rai. Una voce questa lanciata dal bravo Alberto Dandolo dalle colonne del settimanale di RCS Oggi.

Cosa potrebbe fare in Rai

TvBlog ha voluto indagare a tal proposito ed ha potuto constatare che effettivamente esistono al momento dei colloqui fra Massimo Giletti e i nuovi dirigenti della Rai. Colloqui che al momento sarebbero solamente al primo stadio, ma su cui esistono già delle basi circa il futuro professionale di Giletti. Si parla di una manciata di prime serate su Rai1 incentrate su grandi eventi. Non si tratterebbe dunque di un format vero e proprio, ma alcune puntate, potrebbero essere almeno cinque, con la conduzione di Giletti, dedicate a grandi eventi. A TvBlog viene in mente, per esempio, il prossimo compleanno della radio e della televisione in Italia e le relative celebrazioni televisive.

Questo per quel che riguarda l’attuale stagione televisiva. Nel frattempo Massimo Giletti studierà insieme alla sua squadra un nuovo formato di inchiesta giornalistica, fra studio ed esterna, destinato per la prossima stagione tv nel prime time, probabilmente del giovedì di Rai2 o di Rai3. Che non sarà comunque Non è l’arena, la cui esperienza televisiva sarebbe terminata. Resta poi sullo sfondo l’ipotesi suggestiva ed emotivamente importante, di un suo ritorno alle 14 nella domenica pomeriggio di Rai1. Questo legato naturalmente al futuro professionale di Mara Vanier, attuale conduttrice di Domenica in. Insomma lavori in corso fra il giornalista piemontese e la Rai. Vedremo prossimamente i frutti di questi intensi colloqui.