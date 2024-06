Vi abbiamo raccontato della novità che riguarderà il prime time di Rai2. Ci riferiamo a L’altra Italia, il nuovo programma di approfondimento giornalistico che la televisione pubblica ha deciso di posizionare, sotto indicazione del suo marketing diretto da Roberta Lucca, nella serata del giovedì. Il programma vedrà l’approdo in Rai di Antonino Monteleone, che terrà compagnia ai telespettatori (mannaia dell’Auditel permettendo) per tutta la stagione, da ottobre a maggio. Vi avevamo altresì detto che non erano ancora stati chiusi i palinsesti informativi di Rai3, oggi siamo in grado di darvi alcune informazioni al riguardo un pochino più precise.

Il palinsesto informativo di Rai3

L’offerta informativa dei nuovi palinsesti della televisione pubblica non si fermerà di certo al nuovo programma di Rai2. I nodi che erano rimasti ancora da sciogliere riguardavano Rai3 e per la verità ancora non sono stati definitivamente sciolti, ma si è sulla via di risoluzione. In particolare, più che dei singoli slot, si sta discutendo ancora sulla fisionomia di alcuni appuntamenti, sopratutto su quelli nuovi.

Il nuovo programma di Massimo Giletti nel lunedì della terza rete

Fra questi c’è la prima serata informativa di Massimo Giletti che è stata posizionata nella serata del lunedì, contro la Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4. Il nuovo programma di Massimo Giletti non ha ancora un titolo, ma ne farà certamente parte un manipolo di giornalisti che si muoveranno nel movimentato mare televisivo come si muovevano gli ammutinati del Bounty nel celebre film omonimo, con Giletti nei panni di Marlon Brando (o più recentemente di Mel Gibson).

Nuovo programma che si occuperà di notizie di attualità, fra cronaca, politica, sport e spettacolo. Insomma niente escluso, importante che sia una notizia. Il tutto, in una specie di “Arcadia” televisiva, per un programma letto anche in chiave inchiestistica, come ci ha ormai abituato Giletti nei suoi ultimi lavori televisivi.

Le serate speciali su Rai1

L’impegno di Giletti nella sua nuova avventura in Rai non si limiterà al solo appuntamento fisso del lunedì sera di Rai3, ma si arricchirà anche di alcune serate speciali su Rai1 one shot, prodotte dalle divisioni cultura ed intrattenimento della televisione di Stato. Sul martedì di Rai3 abbiamo già detto che sarà a cura della direzione cultura, probabilmente con l’approdo di Geppi Cucciari ed il suo Splendida cornice.

Far west e Salvo Sottile nel prime time del venerdì di Rai3

Far west invece si sposta dal lunedì sera per conquistare il prime time del venerdì. Le interessanti inchieste condotte da Salvo Sottile troveranno casa dunque il venerdì sera sempre nel prime time di Rai3. Report resta nel prime time della domenica sera e potrebbe conquistare anche l’access prime time di quella serata con un programma gemello. Sempre di domenica, ma di pomeriggio, confermata Monica Maggioni ed il suo In mezz’ora.

Le collocazioni di Tango e Storie di donne al bivio su Rai2

Di Rai1 e Rai2 abbiamo già detto, ma con alcuni movimenti in arrivo dell’ultimo minuto. Tango di Luisella Costamagna che ha lasciato la seconda serata del lunedì ad Elisabetta Gregoraci ed al suo programma di Moda, non si sposta al mercoledì come inizialmente previsto, ma conquista la seconda serata della Rete 2 del venerdì. Slot questo storicamente dedicato da Rai2 a programmi giornalistici, ricordiamo L’ultima parola di Gianluigi Paragone, prima di trasferirsi a La7. Storie di donne al bivio di Monica Setta, per quel che riguarda la seconda serata, si sposta al mercoledì sera, conservando sempre l’appuntamento delle 15:30 del sabato pomeriggio.