Prosegue la definizione dei palinsesti autunnali della Rai. Nelle stanze delle direzioni di genere si stanno riempiendo le caselle messe a loro disposizione dell’ottimo Stefano Coletta. Il capo della distribuzione Rai (in attesa di tornare presto all’editoriale) ha dato loro da riempire gli spazi sulle tre reti generaliste della televisione pubblica, che i direttori di genere stanno per occupare con le produzioni che si impegneranno a realizzare. Fra queste ve ne anticipiamo una che vedrà la conquista della conduzione in solitaria della bella e brava Elisabetta Gregoraci.

Una novità dell’intrattenimento prime time

Oggi entriamo dunque nei gangli della direzione intrattenimento prime time guidata dall’ottimo Marcello Ciannamea, che vestito dei panni di Charlie Townsend, insieme alle sue due inseparabili angeli Federica Lentini e Raffaela Sallustio, sta preparando le ghiotte novità al pubblico televisivo dell’azienda pubblica. Fra la miriade di conferme dei titoli di successo della scorsa stagione televisiva (Tale e quale show/Tali e quali, Ballando, STEP, Voice nelle varie declinazioni, etc.) c’è una novità che riguarda Rai2.

Il lunedì sera di Rai2 tutto votato all’intrattenimento

Una novità che si lega in qualche modo allo spostamento di Tango, il programma condotto da Luisella Costamagna su Rai2 che si sposta, come vi abbiamo anticipato da queste colonne, il mercoledì sera. Stefano Coletta infatti ha deciso che la serata del lunedì della seconda rete della Rai deve essere omogeneamente dedicata interamente all’intrattenimento.

Elisabetta Gregoraci conquista un programma tutto suo

Per questo il lunedì in seconda serata su Rai2, dopo i consueti programmi di varietà consolidati della rete (fra questi The floor e Boss in incognito) ci sarà una nuova produzione che prevederà la conduzione di Elisabetta Gregoraci, che conquista quindi un programma tutto per se. Elisabetta l’abbiamo vista su Rai2 anche nella passata stagione alla conduzione di Mad in Italy, ma insieme a Gigi e Ross, programma questo pure confermato.

La Moda con Elisabetta Gregoraci nella seconda serata del lunedì di Rai2

Il programma che vedremo nella seconda serata di Rai2 del lunedì, subito dopo il varietà di prime time, sarà una trasmissione dedicata alla Moda. Un programma che scandaglierà quel magico mondo, sconfinando anche nel costume e nello spettacolo. Ricordiamo a questo proposito un famoso programma di questo tipo andato in onda su Rai2 negli anni ottanta/novanta dal titolo proprio “Moda“. Trasmissione curata da quel genio del giornalismo che era Vittorio Corona (papà di Fabrizio). Programma figlio dell’omonima rivista edita dalla Eri edizioni Rai, diretta dallo stesso Corona.