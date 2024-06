Giornate frenetiche dalle parti di viale Mazzini in Roma per il confezionamento dei palinsesti autunnali delle tre reti televisive della Rai. La presentazione di luglio ormai incombe e alla direzione distribuzione di Stefano Coletta servono ormai le pedine da posizionare negli spazi che ha affidato nei giorni scorsi alle direzioni di genere. Strutture che avevano il compito di riempire con programmi e relativi conduttori. Oggi ci occupiamo degli spazi di approfondimento giornalistico delle tre reti e delle relative proposte che si stanno facendo strada.

Rai 1 e la conferma in blocco degli appuntamenti informativi

Partiamo da Rai1 che vivrà una stagione autunnale di sostanziali conferme. Restano gli appuntamenti informativi di Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti quotidiani dopo il Tg1 delle 20 ed il Porta a porta di seconda serata il martedì, mercoledì e giovedì. Conferme anche per gli appuntamenti della seconda serata del lunedì dopo la grande fiction Rai.

Tornano “Cose nostre”, “XXI secolo” e “Storie di sera”

Si avvicenderanno dunque nel corso della stagione Cose nostre, con Emilia Brandi, XXI secolo con Francesco Giorgino e Storie di sera con Eleonora Daniele. Conferme anche per gli spazi di seconda serata del Tg1 con Tv7 il venerdì sera dopo Tale e quale show, e Speciale Tg1 la domenica sera dopo la fiction.

Rai 2, si sposta “Tango” e la promozione di Monica Setta

Conferme sostanziali anche per la seconda rete della Rai con alcuni piccoli movimenti di programmi già esistenti. In particolare si segnala lo spostamento del programma Tango di Luisella Costamagna che passa dalla seconda serata del lunedì a quella del mercoledì di Rai2. Buone notizie poi per Monica Setta ed il suo Storie di donne al bivio che conquista in pianta stabile lo spazio del sabato pomeriggio delle 15:30 dopo il nuovo Discoring e Top, visti gli ottimi ascolti dell’ultima porzione del palinsesto stagionale di Rai2, oltre alla seconda serata dello stesso programma e di Generazione Z.

Rai 3 ed il cantiere ancora aperto

Discorso a parte per Rai3, rete questa che ospita la maggior parte degli spazi informativi Rai. Per quel che riguarda la nuova offerta informativa della terza rete sono ancora in corso valutazioni e ragionamenti circa i prossimi palinsesti autunnali. Per questo motivo è stata concessa una deroga circa il licenziamento dell’offerta giornalistica di Rai2 a dopo la metà di giugno.