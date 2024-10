In arrivo un ospite di grande prestigio per la puntata numero cinque di Domenica in

Il Padrino, Apocalypse now, I ragazzi della 56^ strada, Rusty il selvaggio, Cotton club, Dracula di Bram Stoker. Questi sono solo alcuni dei film, alcuni dei veri e propri capolavori, nel curriculum di regista di Francis Ford Coppola. Un’autentica colonna della cinematografia mondiale. Un regista che con pieno merito sta nell’olimpo dei più grandi registi del pianeta Terra. Domenica in, nella sua quinta emissione stagionale, avrà l’onore di averlo in studio come ospite.

Un super ospite per la quinta puntata di Domenica in 2024-’25

Mara Venier dunque nella puntata di domenica 13 ottobre 2024, la quinta di questa stagione 2024-2025 di Domenica in lo avrà in studio per una lunga intervista. Uno di quei faccia a faccia di Mara che ci ricorderanno le grandi interviste agli artisti d’oltreoceano che Mara faceva in trasferta in America negli anni novanta nelle sue gloriose e mai eguagliate edizioni di successo di Domenica in.

Francis Ford Coppola a Domenica in

Francis Ford Coppola sarà in studio per presentare il suo nuovo film ‘Megalopolis‘, scritto, diretto e prodotto dallo stesso Francis Ford Coppola e distribuito al cinema da Eagle Pictures dal prossimo 16 ottobre. Nel corso dell’intervista, oltre a parlare della sua ultima opera cinematografica, si ripercorreranno naturalmente le tappe della sua straordinaria carriera lunga oltre 60 anni e premiata con ben sei Oscar, sei Golden Globe, tre David di Donatello, due Palme d’Oro a Cannes ed un Leone d’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia nel 1992.

Ricordiamo inoltre che “Megalopolis” è il film di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città e sarà proiettato in anteprima il 14 ottobre a Cinecittà alla presenza del regista.

La trama di “Megalopolis”

Cesar Catilina, un architetto di New Rome, ha un piano utopistico per ricostruire la suddetta città, completamente distrutta da una catastrofe, in un modo del tutto nuovo e innovativo. Il suo sogno, però, è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero, corrotto e conservatore. La figlia di questi, Julia, che cerca di emanciparsi dalla situazione di privilegio e oppressione in cui è nata, si ritrova presto fra due fuochi in quanto affezionata al padre, ma innamorata del progettista. Hamilton Crassus III, spregiudicato magnate, spinge per il progetto del nipote Cesar mentre il cugino di questi, Clodio, è ossessionato da Julia e disposto a tutto per conquistarla.

Non resta dunque che attendere solo pochi giorni per la quinta puntata di Domenica in 2024-2025 con Francis Ford Coppola super ospite in studio, intervistato da Mara Venier, il tutto naturalmente su Rai1 a partire dalle ore 14.