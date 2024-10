Dopo aver sfiorato il 18% di share grazie al traino dell’ottimo Ballando con le stelle, torna sabato sera dopo lo show diretto e condotto da Milly Carlucci l’appuntamento con il talk tutto al maschile di Ciao maschio. Appuntamento previsto nella tarda serata di sabato 12 ottobre 2024 con tre nuovi maschietti che si racconteranno alla conduttrice del programma Nunzia De Girolamo. Ma chi sono i tre protagonisti della puntata numero cinque di Ciao maschio? Rispondiamo dunque a questa domanda.

Dunque vediamo insieme chi saranno gli ospiti della puntata numero cinque. Come sempre saranno tre maschietti e visto il titolo del programma non potrebbe essere altrimenti. Si parte dall’attore Massimo Ghini. Poi il conduttore di Don’t forget the lyrics sul Nove Gabriele Corsi. Poi un personaggio che di conduzioni nella sua carriera ne ha fatte parecchie, partendo dal “Fresco fresco” degli anni ottanta su Rai1, ovvero Marco Columbro.

I tre maschietti di cui sopra risponderanno agli stimoli verbali della conduttrice del programma Nunzia De Girolamo. Stimoli che partiranno dal tema di puntata che sabato sarà “il desiderio”. La conduttrice partirà da una famosa frase di Sigmund Freud, ovvero se si può amare una persona e in realtà desiderarne un’altra. La discussione sarà intavolata con tutti e tre gli ospiti, dopo le consuete chiacchierate faccia a faccia di inizio trasmissione.

Presenti come sempre Giovanni Angiolini e Maruska Starr. Appuntamento dunque con la quinta puntata di Ciao maschio a sabato 12 ottobre, subito dopo la terza emissione di Ballando con le stelle, con la conduzione di Nunzia De Girolamo, naturalmente su Rai1.