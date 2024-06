Era il febbraio del 1977 quando all’interno della Domenica in di Corrado iniziava il suo percorso televisivo Discoring. Ideata dal grande Gianni Boncompagni e condotta dallo stesso Boncompagni insieme, fra le altre, a Roberta Manfredi, Discoring era la trasmissione musicale che proponeva e lanciava la musica leggera del momento, insieme alle classifiche dei dischi più venduti. Nel corso degli anni si sono avvicendati molti conduttori alla guida di questo programma, prevalentemente giovani presentatori provenienti dal mondo delle radio private, i cosi detti disc jokey.

Discoring, programma musicale cult degli anni ottanta

Ricordiamo l’esordio di Claudio Cecchetto in Rai, che grazie alla popolarità acquisita a Discoring, fu chiamato alla conduzione del Festival di Sanremo 1980 di Gianni Ravera e poi alla guida di Fantastico 2, fino all’ingaggio in Fininvest dove condusse Premiatissima, una copia a squadre della Canzonissima Rai. Ma fra i conduttori di Discoring ricordiamo Awanagana, Jocelyn, Carlo Conti e ancora il mitico trio formato da Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Isabel Russinova, che poi approdarono pure alla conduzione di Sanremo 1983 insieme ad Andrea Giordana, quest’ultimo che grazie a quel Festival fu poi chiamato da Silvio Berlusconi a Canale 5 a condurre Viva le donne con Amanda Lear.

Discoring new version nel sabato pomeriggio di Rai2

Insomma Discoring, oltre che programma musicale di grande successo, fu anche trampolino di lancio per i conduttori che lo hanno presentato. Sul finire degli anni ottanta il programma curato da Antonello Caprino abbandonò Domenica in, per diventare un programma a se stante in onda il venerdì pomeriggio su Rai1. Nella prossima stagione Discoring, in una versione naturalmente rinnovata e anche con un nuovo titolo, tornerà in televisione. Precisamente lo rivedremo in onda su Rai2, il sabato pomeriggio, nella medesima collocazione che fu di Scalo 76, ultimo programma di questo genere andato in onda sulla seconda rete in quella collocazione.

Federica Gentile nel cast del nuovo Discoring

Facente parte e perno centrale di questa nuovissima versione di Discoring, programma che sarà una coproduzione della Rai, ci sarà una conduttrice radiofonica espertissima della materia, Federica Gentile. Una che sicuramente conosce il mondo della musica contemporanea essendo fra le maggiori esponenti dell’universo radiofonico italico, o (attualmente è direttrice artistica di Radio Zeta) ed avendo partecipato a moltissimi programmi musicali, anche come esperta della materia. Il nuovo programma che andrà in onda alle 14, per un oretta circa, il sabato pomeriggio di Rai2, prima di una nuova edizione di Top, ospiterà anche le classifiche dei dischi più venduti, a cui si aggiungeranno anche quelle dei brani più scaricati dal web. Insomma le mitiche “Hit parade“.

Appuntamento dunque per questa nuova versione di Discoring a partire dal prossimo autunno tutti i sabati pomeriggi alle ore 14 su Rai2 con Federica Gentile.

Gianni Boncompagni presenta Discoring