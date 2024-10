Ecco cosa succede oggi ne Il Paradiso delle Signore 9, la soap opera di Raiuno ambientata in un grande magazzino nella Milano di metà anni Sessanta

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dell’11 ottobre 2024: le Veneri aiutano MIrella a non perdere il lavoro

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di venerdì 11 ottobre 2024, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 dell’11 ottobre 2024 (puntata 25): le Veneri aiutano Mirella

Tutte unite per Mirella

Le Veneri si mobilitano per non far licenziare Mirella (Giulia Sangiorgi) dopo il ritorno di Clara (Elvira Camarrone). La nuova Venere, infatti, teme che con il ritorno di Clara a Milano il suo posto nel grande magazzino possa essere a rischio.

Silvia chiede ai genitori di chiarirsi

Tra Concetta (Gioia Spaziani) e Ciro (Massimo Cagnina) continuano i dissapori: i due hanno opinioni differenti sulla possibilità di ospitare Mimmo, dalla Sicilia. Agata (Silvia Bruno), che ha assistito al diverbio, chiede loro di chiarirsi per riportare la pace in casa. Roberto, infine, incoraggia Mario (Piero Cardano) a cogliere l’opportunità di lavoro che gli è stata fatta. Mario, però, sembra aver già fatto la sua scelta.

Replica Il Paradiso delle Signore 9 puntata di oggi

Raiuno non prevede repliche in tv della puntata odierna. È però possibile rivedere tutte le puntate settimanali il sabato pomeriggio su Rai Premium, con una mini “maratona” dedicata alla settimana appena trascorsa, con gli episodi in onda uno dietro l’altro.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming su di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.