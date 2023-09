Prime anticipazioni per Il Paradiso delle Signore 8, settima stagione (la sesta in formato daily) della fortunata serie tv prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction ed in onda nel pomeriggio feriale di Raiuno. La serie, dopo due stagioni in prima serata, è approdata in daytime, dal lunedì al venerdì alle 16:05, con episodi della durata di circa cinquanta minuti.

Il pubblico è ormai affezionato alle vicissitudini di coloro che lavorano all’interno del primo grande magazzino di Milano. Protagonista è Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), presente fin dalla prima stagione, affiancato da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), Armando (Pietro Genuardi), Salvatore (Emanuel Caserio) e numerosi altri personaggi, alcuni già noti al pubblico ed altri nuovi. Questa stagione parte dal settembre del 1964 e prosegue il suo racconto fino all’anno successivo.

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni puntate 11-15 settembre 2023 (1-5)

Lunedì 11 settembre

Il Paradiso delle Signore riapre con un bel problema per Vittorio Conti: la rivale Galleria Milano Moda sta portando via molti clienti, attratti dalla novità, e urge trovare una soluzione per invertire la tendenza al ribasso delle vendite.

Martedì 12 settembre

Roberto cerca di trasmettere a Vittorio entusiasmo in vista delle nuove sfide che il Paradiso dovrà affrontare. Salvatore rimpiange i tempi in cui Elvira era innamorata di lui.

Mercoledì 13 settembre

Maria sta mettendo a punto gli ultimi preparativi per accogliere la sua famiglia, che ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano e che andrà ad abitare nella vecchia casa degli Amato.

Giovedì 14 settembre

Primo giorno da Venere per Delia al Paradiso. Al grande magazzino di moda arrivano per la prima volta anche Concetta e Agata Puglisi. Ciro Puglisi, intanto, cerca di dare una mano in Caffetteria in vista dell’inaugurazione.

Venerdì 15 settembre

È il giorno dell’inaugurazione del Gran Caffè Amato e Ciro, pur non avendo grande esperienza come barista, si dimostra indispensabile.

Il Paradiso delle Signore 8 su RaiPlay

È possibile vedere gli episodi de Il Paradiso delle Signore 8 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, da cui è possibile rivedere tutti gli episodi, anche delle stagioni precedenti.