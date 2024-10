Tutte le informazioni sulla decima stagione di Boss in Incognito, il docu-reality in onda su Rai 2, condotto da Max Giusti.

Boss in Incognito 2024: nuova stagione, quando va in onda, quante puntate, RaiPlay

Boss in Incognito, il docu-reality di Rai 2 basato sul format Undercover Boss, taglia il traguardo della decima edizione. Dal 22 ottobre, infatti, prenderà il via il nuovo ciclo di puntate del programma che, anche per questa edizione, sarà narrato da Max Giusti.

Boss in Incognito è un programma prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli e Antonio Moreno. La regia è a cura di Alberto Di Pasquale.

Quando va in onda Boss in Incognito 2024?

La decima edizione del programma andrà in onda a partire da martedì 22 ottobre 2024, alle ore 21:10, su Rai 2. Le prime tre puntate andranno in onda ogni martedì, per tre settimane. Le restanti due puntate andranno in onda nel 2025.

Boss in Incognito 2024, nuova stagione: puntate

Prima Puntata, 22 ottobre 2024

Il protagonista del primo appuntamento sarà Domenico Bianco, Amministratore Delegato di Soavegel, azienda che produce surgelati. Con sede a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, Soavegel dispone di un sito produttivo di 40.000 mq, conta 150 dipendenti ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Nella sua avventura in incognito, Domenico Bianco affiancherà i suoi dipendenti: Antonio gli farà vedere come preparare i panzerotti; con Alieu, invece, scoprirà il mondo degli arancini; Concetta lo istruirà nel lavoro di confezionamento dei panzerottini e delle crepès mentre Cosimo lo porterà nel cuore del freddissimo magazzino di stoccaggio. Max Giusti, invece, in incognito in missione per conto del Boss, incontrerà Domenico e si cimenterà nella promozione del prodotto nella piazza di Ostuni.

Quante puntate sono di Boss in Incognito?

La decima edizione del docu-reality sarà composta da 5 puntate.

Boss in Incognito: programma

Anche in questa stagione, vedremo una serie di imprenditori, a capo di realtà aziendali italiane d’eccellenza, lavorare al fianco dei loro dipendenti per una settimana, sotto mentite spoglie.

Come nelle scorse edizioni, anche Max Giusti, all’occorrenza, si camufferà da operaio, precisamente nel ruolo del lavoratore toscano Attilio, e andrà in missione per conto del Boss.

Grazie al travestimento, ogni boss potrà conoscere più da vicino i dipendenti che lavorano nella sua azienda, scoprendone sia i punti di forza che le criticità. Anche i lavoratori avranno l’occasione di conoscere meglio il loro boss, dal punto di vista umano e non solo professionale.

L’escamotage per giustificare la presenza delle telecamere sarà quello della realizzazione di un nuovo programma televisivo dal titolo Cambio Lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che, ad affiancarli, ci sono stati il Boss e Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Chi fa Boss in Incognito?

Per la quinta stagione consecutiva, il conduttore di Boss in Incognito sarà Max Giusti.

In questa stagione televisiva, il comico, attore e conduttore romano, oltre ad essere tra gli ospiti fissi di Che tempo che fa, fa anche parte del cast fisso di Gialappashow, il programma della Gialappa’s Band in onda su TV8. Ha anche partecipato come concorrente a Chi può batterci?, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Boss in Incognito su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.