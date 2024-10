Esperimento riuscito e nuova serie in arrivo per il nuovo game show “Chi può batterci” con Marco Liorni su Rai1, che tornerà nel 2025. Vediamo i dettagli

Sabato 21 settembre 2024, in stile kamikaze contro la prima emissione stagionale di Tu si que vales, è andato in onda su Rai1 un nuovo game show. Il riferimento è a Chi può batterci. Un nuovo intrattenimento targato Blu Yazmine che ha portato a casa un dignitosissimo risultato, ovvero il 15,66% di share con una punta del 21% sul pubblico di riferimento della prima rete Rai.

Chi può batterci supera la prova del sabato sera di Rai1

Il tutto grazie al team che ha confezionato il prodotto. Ad una vecchia volpe della tv quale è Ilaria Dallatana e alla conduzione garbata e allo stesso tempo coinvolgente di Marco Liorni, ormai a pieno titolo uno dei conduttori di punta dell’intrattenimento di Rai1. Conduttore che è quasi pronto a riprendere il posto di titolare nel preserale di Rai1 con L’Eredità. Grazie anche alla bella squadra di concorrenti con Romina Power, Max Giusti, Ivan Zazzaroni, Diana Del Bufalo e l’ottimo Pierpaolo Spollon, pronto ormai a debuttare come conduttore di un intrattenimento.

La novità del nuovo game show di Marco Liorni

Parliamo oggi di Chi può battercia per darvi conto di una novità che lo riguarda. Grazie al buon risultato del suo numero zero in onda il 21 settembre 2024, è stato promosso. Tornerà infatti con una nuova serie prossimamente su Rai1. Ci torna sempre con la conduzione di Marco Liorni e con nuove squadre di concorrenti vip, pronte a battersi contro il pubblico assiepato nello studio della Rai.

Quanto torna in onda Chi può batterci su Rai1?

Già ma quando tornerà Chi può batterci? Pare che si pensi di mandarlo in onda il prossimo gennaio nella serata del venerdì (anche se questo programma sarebbe perfetto per il mercoledì sera di Rai1). Nel corso del prossimo gennaio 2025 dunque l’appuntamento del venerdì sera di Rai1, per una manciata di settimane (quattro, cinque?) fino al Festival di Sanremo, sarà dunque con una nuova serie di Chi può batterci, con Marco Liorni. Che dunque per quelle settimane, il venerdì sera, intratterrà il pubblico di Rai1, che tanto gli vuole bene, sia nel preserale che nel prime time.