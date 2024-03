Boss in Incognito 2024: prima puntata 4 marzo, Antica Pizzeria da Michele in the World, conduttore, dove vederlo

Boss in Incognito 2024 torna con nuove aziende e nuovi imprenditori pronti a mettersi sotto mentite spoglie per scoprire pregi e difetti dei luoghi da loro creati. La nona edizione del docu-reality di Raidue è anche l’occasione per scoprire alcune eccellenze italiane, senza dimenticare momenti di commozione e di riscatto. Basato su un format britannico, il programma va in onda in Italia da dieci anni, diventando uno dei punti fissi del palinsesto di Raidue. Volete scoprire la nuova edizione? Continuate a leggere!

Boss in Incognito 2024, puntate

Puntata 4 marzo 2024

Protagonista del primo appuntamento sarà Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo. L’Antica pizzeria da Michele in the world è presente in tre continenti, conta 680 dipendenti e ha un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Nel corso della puntata Alessandro Condurro, sotto mentite spoglie incontra i suoi dipendenti: Umberto gli mostrerà come realizzare l’amata pizza “Salsiccia e friarielli” e la pizza fritta, con Francia impara le regole di un amorevole servizio ai clienti, Prince gli trasmette l’attenzione per la pulizia e l’ordine, fondamentali all’interno della pizzeria, e con Antonio prepara la classica graffa napoletana e i buonissimi nodini al cioccolato. Ad aiutare il Boss, c’è Max Giusti, anche lui camuffato, che dovrà cimentarsi, affiancando Fabrizio, nel compito più ambito e delicato: la preparazione della famosa pizza a ruota di carro di Da Michele.

Boss in Incognito 2024, quando inizia?

La nona edizione del programma va in onda a partire da lunedì 4 marzo 2024, alle 21:20, su Raidue.

Boss in Incognito 2024, come funziona?

Boss in incognito – Da lunedì 4 marzo su Rai2 e RaiPlay Un piccolo assaggio della prima, gustosa puntata della nuova stagione di "Boss in incognito" 🍕🕵🏻L'appuntamento con Max Giusti è per lunedì 4 marzo alle 21.20 su Rai2 e RaiPlay Posted by Rai2 on Friday, March 1, 2024

L’esperienza di Boss in incognito mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti: i boss potranno conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda, mentre i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati grazie all’eccellente lavoro di trucco e parrucco, sempre più necessario data la grande popolarità del programma che rende sempre più complicato non farsi riconoscere), viene detto che stanno girando “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scoprono che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che svelano la loro identità.

Boss in incognito è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format “Undercover Boss”, creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited. È un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Maria Grazia Giacente, Giuliano Rinaldi e Valerio Trapasso. La regia è di Alberto Di Pasquale.

Boss in Incognito 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono tre, in onda ogni lunedì sera a partire dal 4 marzo 2024. L’ultima puntata va in onda il 18 marzo.

Boss in Incognito 2024, il conduttore

Boss in incognito Non abbiamo resistito🤭Per voi un assaggio della trasformazione del nostro Max Giusti che nella prima puntata di "Boss in incognito" sarà Luigi!Vi aspettiamo lunedì 4 marzo alle 21.20 su Rai2 e RaiPlay Posted by Boss In Incognito on Friday, March 1, 2024

Per la quarta volta, il programma è condotto da Max Giusti, attore comico e conduttore televisivo, che in questi anni ha condotto programmi come Affari Tuoi, DopoFestival, Boom e Guess My Age. Al cinema è noto anche per essere il doppiatore italiano di Gru, protagonista di “Cattivissimo Me”. Anche in questa edizione Giusti va in incognito insieme al boss, camuffandosi e fingendosi un dipendente.

Boss in Incognito 2024 su RaiPlay

È possibile vedere il programma, oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.