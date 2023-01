Nuove missioni segrete per Boss in Incognito 2023, ottava edizione del docu-reality di Raidue, che torna ad indagare “sotto copertura” in alcune aziende italiane, sempre dal punto di vista del titolare che, sotto mentite spoglie, vuole conoscere meglio i suoi dipendenti. Curiosi di sapere chi sono i boss delle nuove puntate? Proseguite nella lettura!

Boss in Incognito 2023, puntate

Prima puntata, 9 gennaio 2023

Ad andare in incognito è Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda, con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti, ha uno stabilimento che occupa una superficie di 8.000 mq, oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime fondamentali per la creazione dei confetti e delle pralinate al cioccolato, ed esporta le sue dolcezze in trenta paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro. Nel corso della puntata, Claudio Papa è in prima linea con i suoi collaboratori: Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato e dei confetti; Gianluca, con cui preparerà i coloratissimi macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato. Max Giusti, nei panni di Josè, lavora, invece, con Carmela al prodotto di punta dell’azienda: i confetti.

Boss in Incognito 2023, come funziona?

L’esperienza di Boss in incognito permette ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, possono farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con il conduttore Max Giusti (entrambi camuffati), è detto –per non farli insospettire- che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

In questa stagione sono protagoniste un'azienda di confetti, una che opera nel settore della pasticceria, un'altra di borse e accessori, una impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi ed una specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole.

Boss in incognito è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited. È un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Alessia Eleuteri, Maria Grazia Giacente e Giuliano Rinaldi. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti.

Boss in Incognito 2023, il conduttore

Per la terza volta, il programma è condotto da Max Giusti, attore comico e conduttore televisivo, che in questi anni ha condotto programmi come Affari Tuoi, DopoFestival, Boom e Guess My Age. Al cinema è noto anche per essere il doppiatore italiano di Gru, protagonista di “Cattivissimo Me”. Anche in questa edizione Giust va in incognito insieme al boss, camuffandosi e fingendosi un dipendente.

Boss in Incognito, streaming su RaiPlay

È possibile vedere il programma, oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.