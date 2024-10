TvBlog vi aveva già anticipato qualche settimana alcuni nomi delle “vittime” della nuova edizione di Belve in arrivo a novembre sulla Rete 2. Elisabetta Canalis, Valentino Rossi, Federica Pellegrini ed il buon Andrea Giambruno, pronto per la prima puntata della nuova serie del programma diretto e condotto da Francesca Fagnani. Oggi siamo in grado di aggiungere un altro nome a questa già succulenta lista.

Sembra infatti certa la presenza nel nuovo ciclo di Belve di un protagonista del mondo del calcio, prima giocato e ora parlato, che di sicuro peli sulla lingua non ne ha. Antonio Cassano pare infatti l’ospite perfetto per questo tipo di trasmissione. Una persona che non ha paura di dire quello che pensa e che lo fa tranquillamente. Per esempio è di questi giorni alcune sue dichiarazioni su Fabrizio Biasin, giornalista ospite del programma di Italia 1 “Pressing” :

“C’è una cosa che a me fa schifo, guardatemi: ‘fa schifo!’. Ma Fabrizio Biasin chi ti fa andare a scrivere sui giornali o sulle televisioni? Oggi hai detto, me l’hanno mandato sul telefono i miei amici, che l’Inter di Inzaghi gioca identico al Barcellona di Guardiola. Io posso sbagliare, dire ca*ate, ecc, ma tu non ti vergogni?”.

Poi Biasin, dopo aver appreso dell’attacco di Cassano, ha replicato con un lungo intervento sui social.:

“Il calcio che ho visto produrre dalla squadra di Inzaghi in più di una partita ha raggiunto picchi altissimi. Ovviamente il Barcellona di Guardiola non c’entra una mazza, quello faceva il Tiki Taka e ha vinto tutto, l’Inter gioca in modo completamente diverso, con principi opposti e in un’era calcistica neanche minimamente paragonabile a quella passata. Lo capisce anche un bambino. O forse no”.

Insomma questo per dire che Antonio Cassano non è uno che le manda a dire e pare essere davvero l’ospite perfetto di Belve. Aspettiamo e vedremo dunque…