Antonino Monteleone da Le Iene passa a Rai 2 per un programma che riporta l’approfondimento giornalistico nella prima serata della seconda rete Rai

Politica, attualità e costume: sono i temi su cui punta L’altra Italia, il nuovo programma di informazione della prima serata di Rai 2, che torna così a proporre uno spazio dedicato all’approfondimento in prime time puntando su un volto nuovo per la tv di Stato, ovvero Antonino Monteleone, già noti ai telespettatori de Le Iene. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

L’altra Italia, puntate

3 ottobre 2024

Nella prima puntata ampio spazio viene dato alla guerra in Medio Oriente, sia con gli ultimi sviluppi legati all’attacco dell’Iran ad Israele. Inoltre, con un servizio di Luca Rosini, si raccontano i giovani che vivono nelle aree tra San Luca e Careri, in provincia di Reggio Calabria, tra le più depresse dell’intera Unione Europea. San Luca è un comune dove non si vota, dove la mancata partecipazione popolare ha creato uno stallo amministrativo senza precedenti ed è senza sindaco.

Quando va in onda L’altra Italia?

Il programma va in onda da giovedì 3 ottobre 2024, alle 21:20, su Rai 2.

L’altra Italia su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere L’altra Italia in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Cos’è L’altra Italia?

Il programma, a cura della Direzione Intrattenimento della Rai, torna a proporre l’approfondimento giornalistico su attualità e politica in prima serata su Raidue. Antonino Monteleone, attraverso lo sguardo degli inviati della trasmissione, ogni giovedì offre un racconto profondo e plurale della società italiana, che possa mettere a disposizione dei decisori politici spunti di azione concreta e offrire al pubblico un punto di vista originale sugli eventi più significativi della settimana: il dibattito parlamentare e l’attualità politica con i suoi protagonisti, i fatti dal mondo al centro dell’agenda internazionale, gli scenari economici che influenzano gli affari interni.

Chi è il conduttore de L’altra Italia?

Alla guida del programma c’è Antonino Monteleone. Nato a Reggio Calabria nel 1985, dopo la laurea in Giurisprudenza è diventato giornalista professionista. In tv ha cominciato a lavorare nella redazione di Report, per poi passare a Exit e Piazzapulita su La 7. Dal 2017 al 2024, invece, è stato tra gli inviati de Le Iene. Nel 2021 si è sposato con Claudia Parrinello, da cui ha avuto un figlio. È autore di tre libri.

L’altra Italia va in onda in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta.

Da dove va in onda L’altra Italia?

Il programma va in onda dallo Studio 6 degli Studi Fabrizio Frizzi a Roma. La scenografia è di Alessandra D’Ettore.

Come partecipare come pubblico a L’altra Italia?

Il programma prevede la presenza del pubblico. Per ora, però, non è dati sapere come fare per poter partecipare.

Come contattare L’altra Italia?

Il programma è attivo sui social network: a questo link la pagina ufficiale di Instagram.