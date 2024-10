L’Altra Italia chiude: giovedì va in onda l’ultima puntata

La puntata de L’Altra Italia che andrà in onda giovedì 31 ottobre, in prima serata su Rai 2, sarà l’ultima. Termina anzitempo, quindi, l’esperienza dell’ex Iena Antonino Monteleone al timone di un programma tutto suo, mai decollato fin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 3 ottobre.

Anche i correttivi, dei quali noi di TvBlog vi abbiamo parlato in un nostro recente retroscena, non hanno sortito l’effetto sperato: la quarta puntata, infatti, ha registrato 206.000 telespettatori, pari ad uno share dell’1,19%, in leggera risalita rispetto alla terza puntata (che aveva toccato lo “zero virgola”) ma un risultato, comunque, troppo basso per la prima serata di Rai 2 che, in questo periodo, deve anche affrontare anche il pessimo debutto, sempre parlando di ascolti, del docu-reality Se mi lasci non vale, che non è andato oltre i 321.000 telespettatori, con uno share pari all’1.82% (il programma con Luca Barbareschi ha già cambiato collocazione, passando dal lunedì al martedì).

Tornando a L’Altra Italia, questo è il comunicato con il quale la Rai ha annunciato la chiusura anticipata del programma:

Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione L’Altra Italia. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci. Lo rende noto la Direzione Approfondimento.

Stando al comunicato, quindi, Monteleone inizierà a lavorare subito ad un nuovo programma.

Come fatto notare da TvBlog, recentemente, però, il talk show di approfondimento giornalistico e politico è un genere televisivo oramai saturo, con circa trenta titoli spalmati praticamente in tutte le fasce orarie e su tutte le reti.

Serve un’idea forte, ormai, per riuscire a distinguersi sui diretti concorrenti.

L’Altra Italia, quindi, si aggiunge a programmi come Popolo Sovrano, Seconda Linea e Che c’è di nuovo che hanno floppato su Rai 2, sempre di giovedì sera.